Şeb-i Arus törenleri başladı – Şeb-i Arus ne demek?

Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 747'nci yılında Şeb-i Arus törenleriyle anılıyor. Önceki yıllarda ülke içi ve dışından binlerce yerli ve yabancının geldiği anma törenleri, bu sene iki günle sınırlandırılarak sadece 7 Aralık ve 17 Aralık Perşembe akşamı yapılacak.