Şeb-i Arus törenleri başladı – Şeb-i Arus ne demek?
Bu sene seyircisiz düzenlenen Hazret-i Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, Konya'da başladı. Konya Valisi Vahdettin Özkan, Hazreti Mevlana'nın insanlığın en çok endişe ettiği ölümü, ‘Şeb-i Arus’ diyerek düğün ve vuslat gecesi olarak gördüğünü hatırlattı. Peki, Şeb-i Arus ne demek?
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Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 747'nci yılında Şeb-i Arus törenleriyle anılıyor. Önceki yıllarda ülke içi ve dışından binlerce yerli ve yabancının geldiği anma törenleri, bu sene iki günle sınırlandırılarak sadece 7 Aralık ve 17 Aralık Perşembe akşamı yapılacak.
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Daha önceki senelerde yapılan yürüyüş, nevbe merasimi, türbe önü buluşmaları, Bana Sor (mobil rehberlik hizmetleri), sergi, konferans, konser, panel, tiyatro gibi sahne, salon ve açık alan etkinlikleri bu yıl düzenlenmedi.
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ŞEB-İ ARUS NE DEMEK?
'Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri' ismi ile ifade edilen Şeb-i Arus kelime olarak “Düğün Gecesi” demektir. Mevlana ölüm gününü “Hakk’a vuslat” yani “Yaratana Kavuşma” (Düğün Günü-Gecesi) saymıştır.
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ŞEB-İ ARUS NE ZAMAN BAŞLAR?
Her yıl 7-17 Aralık tarihinde gerçekleştirilen "Mevlana'nın Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri"ne yurt içi ve yurt dışından binlerce ziyaretçi katılıyor.