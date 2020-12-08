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Hürriyet
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Haber Giriş: 08 Aralık 2020 - 11:52 | 

Şeb-i Arus törenleri başladı – Şeb-i Arus ne demek?

Bu sene seyircisiz düzenlenen Hazret-i Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, Konya'da başladı. Konya Valisi Vahdettin Özkan, Hazreti Mevlana'nın insanlığın en çok endişe ettiği ölümü, ‘Şeb-i Arus’ diyerek düğün ve vuslat gecesi olarak gördüğünü hatırlattı. Peki, Şeb-i Arus ne demek?

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Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 747'nci yılında Şeb-i Arus törenleriyle anılıyor. Önceki yıllarda ülke içi ve dışından binlerce yerli ve yabancının geldiği anma törenleri, bu sene iki günle sınırlandırılarak sadece 7 Aralık ve 17 Aralık Perşembe akşamı yapılacak.

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Daha önceki senelerde yapılan yürüyüş, nevbe merasimi, türbe önü buluşmaları, Bana Sor (mobil rehberlik hizmetleri), sergi, konferans, konser, panel, tiyatro gibi sahne, salon ve açık alan etkinlikleri bu yıl düzenlenmedi.

3ŞEB-İ ARUS NE DEMEK
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ŞEB-İ ARUS NE DEMEK?

'Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri' ismi ile ifade edilen Şeb-i Arus kelime olarak “Düğün Gecesi” demektir. Mevlana ölüm gününü “Hakk’a vuslat” yani “Yaratana Kavuşma” (Düğün Günü-Gecesi) saymıştır.

4ŞEB-İ ARUS NE ZAMAN BAŞLAR
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ŞEB-İ ARUS NE ZAMAN BAŞLAR?

Her yıl 7-17 Aralık tarihinde gerçekleştirilen "Mevlana'nın Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri"ne yurt içi ve yurt dışından binlerce ziyaretçi katılıyor.

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