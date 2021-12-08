Şeb-i Arus töreni nerede, ne zaman? Şeb-i Arus ne demek? İşte Şeb-i Arus tarihleri

Hazreti Mevlana'nın Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne katılmak isteyen kişi ve acenteler için www.sebiarus.gov.tr web sitesinden ön başvurular kabul ediliyor. Biletler sadece sema törenine katılmak için olup, sergi, panel, konferans, tiyatro, konser gibi diğer etkinlikler ücretsiz olacak.