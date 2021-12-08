Şeb-i Arus töreni nerede, ne zaman? Şeb-i Arus ne demek? İşte Şeb-i Arus tarihleri
Aralık ayıyla birlikte Şeb-i Arus törenleri de gündeme geldi. Şeb-i Arus törenleri geçtiğimiz Kovid-19 nedeniyle 4 gün ile sınırlandırılmıştı. Türk-İslam aleminin öncü alimlerinden Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefat ettiği gün Şeb-i Arus haftası olarak adlandırılmaktadır. Peki, Şeb-i Arus töreni nerede, ne zaman? Şeb-i Arus ne demek? İşte Şeb-i Arus tarihleri
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 748. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus), için hazırlıklar devam ediyor. Önce türbe ziyareti, konferans, dinleti gibi etkinliklerle başlatılan Şeb-i Arus, modern etkinlik biçimiyle ilk defa 1937 yılında kutlandı.
ŞEB-İ ARUS NE ZAMAN?
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde (2008) yer alan Mevlevî Sema Törenleri, Hazreti Mevlânâ’nın daha doğru anlaşılması ve anlatılması maksadıyla her yıl 07-17 Aralık tarihleri arasında “Hazreti Mevlânâ’nın Uluslararası Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri” (Şeb-i Arûs) kapsamında düzenlenmektedir.
Hazreti Mevlana'nın Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne katılmak isteyen kişi ve acenteler için www.sebiarus.gov.tr web sitesinden ön başvurular kabul ediliyor. Biletler sadece sema törenine katılmak için olup, sergi, panel, konferans, tiyatro, konser gibi diğer etkinlikler ücretsiz olacak.
ŞEB-İ ARUS NE DEMEK?
Şeb-i Arus kelimesi “Düğün Gecesi” demektir. Mevlana ölüm gününü “Hakka vuslat” yani “Yaratana Kavuşma” (Düğün Günü-Gecesi) saymıştır, “Herkes ayrılıktan bahsetti, bense vuslattan” der. Ölüm Mevlana için kişinin aslına dönüşü, kaynağının ilahi bir cevher olması nedeniyle “Allah´a dönüş” olarak yorumlar.