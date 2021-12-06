Şeb-i Arus ne zaman? Şeb-i Arus ne demek? İşte Şeb-i Arus'un tarihçesi tarihçesi

2021 ŞEB-İ ARUS TÖRENLERİ AÇIKLAMA

Şeb-i Arus törenleriyle ilgili açıklama, https://ebilet.konyakultur.gov.tr/ adresinden yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.



Önemli Duyuru



a) Geçmiş yıllara ait üyelik bilgileri kapatılmıştır. Lütfen tekrar üyelik formunu doldurarak sisteme kaydınızı yapınız.



b) Hz. Mevlâna'nın 748. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arûs) program kitapçığı hazırlanmaktadır. En yakın zamanda buradan duyurulacaktır.



c) Alacağınız bilet/biletler Semâ Törenine katılmak içindir. Diğer etkinliklerimiz (sergi, panel, konferans, tiyatro, konser vb) ücretsiz olup tören programı hazırlandığı zaman yayınlanacaktır.



d) Katılımcılar COVID-19 kapsamında alınan kurallara uymalıdır. HES kodu sorgulaması yapılacaktır. Bu kapsamda; 18 yaş üzeri misafirlerimiz tarafından aşı kartı gösterilmesi veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu bulunmaktadır. Katılımcılar salona girerken muhakkak maske takmalı ve program süresince maskelerini çıkarmamalıdır.