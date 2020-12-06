Şeb-i Arus ne zaman? İşte Mevlana’yı anma törenlerinin tarihi
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 747. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus), için geri sayım devam ediyor.Şeb-i Arus törenleri Kovid-19 nedeniyle 4 gün ile sınırlandırıldı. Hazret-i Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus), televizyonlardan canlı yayınlanacak. Peki, Şeb-i Arus ne zaman? İşte Mevlana’yı anma törenlerinin tarihi
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Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önceki yıllarda 7-17 Aralık'ta düzenlenen Hazret-i Mevlana'yı Anma Törenleri (Şeb-i Arus), bu sene Kovid-19 salgını dolayısıyla sadece 7 Aralık Pazartesi ve 17 Aralık Perşembe günleri yapılacak.Müdürlüğün organizasyonuyla gerçekleştirilen törenlerin bu yılki teması "İhsan Vakti" olarak belirlendi.
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Sahne, salon ve açık alan etkinlikleri yapılmayacak
Daha önceki senelerde yapılan yürüyüş, nevbe merasimi, türbe önü buluşmaları, Bana Sor (mobil rehberlik hizmetleri), sergi, konferans, konser, panel, tiyatro gibi sahne, salon ve açık alan etkinliklerine bu yıl yer verilmeyecek.
Tasavvuf müziği konseri ile mesnevi sohbeti de bu yıl törenlerde yer almayacak.Şeb-i Arus töreni kapsamında, bu yıl sadece Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Mevlevi Ayin-i Şerifi yapılacak.
Mevlevi Ayin-i Şerifi'nin icra edileceği Mevlana Kültür Merkezi'ne, Sağlık Bakanlığı genelgesine uygun olarak HES koduyla girilecek, seyirci sayısı da salon kapasitesinin beşte biri kadar olacak.
Daha önceki yıllarda ülke içi ve dışından yerli ve yabancı binlerce kişinin iştirak ettiği anma törenlerine, bu sene sadece iki program için toplam 1200 kişi katılabilecek.Törenin biletleri, "http://ebilet.konyakultur.gov.tr" adresinden temin edilebiliyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin birlikte düzenlediği 747. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Törenleri, bu yıl daha çok dijital platformlarda yer alacak."Twitter", "sebiarus.gov", "Facebook şebiarus.gov", "İnstagram", "sebiarus.gov.tr" adlı sayfalardan, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün hazırladığı dijital Şeb-i Arus etkinlikleri takip edilebilecek.
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Şeb-i Arus törenleri Kovid-19 nedeniyle 4 gün ile sınırlandırıldı
Konya Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, yaptığı yazılı açıklamada, Hazreti Mevlana'nın Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin, modern etkinlik biçimiyle ilk defa 1937 yılında Konya'da, önce türbe ziyareti, konferans, dinleti gibi etkinliklerle başladığını, bu yıl törenlerin 83. yılı olacağını belirtti.
Dünya genelinde etkisini gösteren Kovid-19 salgını nedeniyle seyahatlerin kısıtlandığını, kapalı mekanlarda gerçekleştirilen toplantı ve törenlerin az sayıda katılımcı ile gerçekleştirildiğini hatırlatan Yarar, şunları kaydetti:
"Bu sebepten dolayı 17. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali 22-30 Eylül'de dijital platformlarda gerçekleştirilmiştir. Şeb-i Arus, Mevlana Kültür Merkezi'nde 7, 12, 15 ve 17 Aralık'ta icra edilecek sema programları ile gerçekleştirilecektir. Tören programları, salonların temizliğini gerektiği şekilde yapabilmek için 4 güne düşürülerek, mevzuata uygun şekilde aralıklı oturma düzenine göre yerleştirme yapılması planlanmıştır.
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Hazreti Mevlana'nın Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne katılmak isteyen kişi ve acenteler için www.sebiarus.gov.tr web sitemizden 6 Kasım'a kadar ön talep toplamaya başlamış bulunuyoruz."
Geçen yıl 7-17 Aralık'ta düzenlenen 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'ni 39 bin 750 kişi izlemişti.