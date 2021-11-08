Scooter kullananlar başlarına geleceklerden haberdar mı?

KAZALARIN SAYISI ARTIYOR Görünen o ki, bundan sonra da bu ve benzeri kazalar artmaya devam edecek ve scooter sürücülerinin hem üçüncü kişilerle hem de sigorta şirketleri ile başı çok derde girecek. Neden? Çünkü scooterlara yönelik tüm bu düzenlemeler yapılırken maalesef işin sigorta boyutu ya atlandı ya da unutuldu. Atlandığı için de bugün scooterların karıştığı veya neden olduğu trafik kazalarında hem sürücüyü hem de üçüncü kişileri koruyan bir sigorta sistemi yok ama diğer araçların trafik ve kasko sigortası var.