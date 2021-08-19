FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK, ALAMY,
Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 - 15:30 |
Sosyal medyadan seslendi: Zihniniz, bedeninize zorbalık yapmasın!
Kamera karşısına geçtiği TV programlarıyla tanınan yıldız bugüne kadar hep fazla kiloları yüzünden eleştiri oklarının hedefini oldu. Ama o da bütün bunlara daha fazla sessiz kalamadı ve bir sosyal medya paylaşımıyla, fiziksel görünüm üzerinden yapılan ayrımcılığa karşı durdu.
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Görev aldığı Googlebox, I'm a Celebrity gibi reality şovlarla tanınan İngiliz TV yıldızı Scarlett Moffatt, bedensel pozitivizm akımına katıldı. Sürekli olarak fiziksel görünümü nedeniyle eleştirilen hatta kimi zaman alay konusu olan Moffatt, bir tekneden denize atlarken çekilen fotoğrafı eşliğinde hemcinslerine seslendi.
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Moffat takipçilerine hitaben kaleme aldığı mesajına "Zihninizin, bedeninize zorbalık yapmasına izin vermeyin" cümlesiyle başladı. Sonra da fiziksel görünümün insanları sevdikleri bir şeyi yapmaktan alıkoymasına izin vermemek gerektiğini" vurguladı.
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Scarlett Moffatt "Fiziksel görünümünüzün eğlenmenizi, arkadaşlarınızı ve ailenizi görmenizi ya da aşkı bulmaya çalışmanızı engellemesin" diye yazdı. Moffatt, herkesin sahip olduğu bedeniyle "mükemmel" olduğunu belirtti.
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Onun bu paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Bir takipçisi fiziksel görünümü yüzünden hayatta birçok şeyi kaçırdığını belirterek "Hayatı dolu dolu yaşamamız gerek" diye yazdı. Bir başka takipçisi "Bugün bunu okumam gerekiyordu" diyerek Moffatt'ın mesajından cesaret bulduğunu belirtti.
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Scarlett Moffatt'ın bir başka takipçisi de "Bu sözleri ben de her zaman birilerine söylüyorum. ama bazen aynı sözleri kendime söylemem gerektiğinde başarısız oluyorum" diyerek görüşünü belirtti.
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Moffatt'ın bir başka takipçisi de genç kızların ve genç erkeklerin onun bu sözlerini dinleyip ciddiye almaları gerektiğini savundu. Aynı takipçisi Moffatt'ın bu konuda harika bir rol model olduğunu yazdı.
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Scarlett Moffatt bir süredir Karayip Denizi'ndeki Antigua ve Barbuda'da tatil yapıyor. TV yıldızı tatilde çektiği fotoğraf ve videoları da takipçileriyle paylaşıyor. TV ünlüsü Scarlett Moffatt'ın da zaman zaman sözcülüğünü yaptığı bedensel pozitivizm akımı, gösteri dünyasında yaygın olan "zayıf güzeldir" anlayışına bir meydan okuma. Başlarda zor da olsa özellikle sinema ve TV dünyasında çok ciddi ve ateşli savunucuları olan bu akım zaman içinde giderek yükseldi. Özellikle de kadınlara yönelik "zayıflık" ve "gençlik" baskısını kırmaya çalışan bu akımın moda dünyasındaki temsilcileri de giderek daha çok öne çıkıyor.
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Bunlardan biri Iskra Lawrence... Bir dönem kapısını çaldığı model ajansları tarafından "şişman" olduğu söylenerek geri çevrilen Lawrence, özellikle Instagram paylaşımları sayesinde adını duyurdu ve sonunda da moda dünyasına kendini kabul ettirdi. Kısa bir süre önce anne olan Iskra Lawrence, kendisi gibi kıvrımlı bedene sahip kadınlar için plaj koleksiyonları tasarlıyor.
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Bedensel pozitivizm denilince akla ilk gelenlerden biri de model Ashley Graham. Onun öyküsü de Iskra Lawrence'dan farklı değil. Şu sıralar ikinci bebeğine hamile olan Ashley Graham, kendini kıvrımlı bedeniyle moda dünyasına kabul ettirdi. Hatta bu konudaki katı tutumuyla bilinen Sports Illustrated dergisine kapak pozu bile verdi.
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Bu alanda adından çok söz ettiren modellerden biri de 50 beden model Tess Holliday. Bir dönem kendisi gibi kadınlara "büyük beden" nitelemesi yapılmasını eleştiren Holliday bir röportajında "Bu terimin kullanılması son derece önemli. Bu, bizim gibi insanları yaralamak, incitmek için kullanılan bir terim değil" diye konuşmuştu.
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Bir de bu konuda "tam tersi" bir örnek var. O da Crystal Renn. 2000'li yılların ilk yarısında en ünlü kıvrımlı modellerden biriydi Renn. "Moda dünyasına meydan okuyan kadın" olarak nitelendirilen Renn bir anda herkesi şaşırtan bir adım attı ve kelimenin tam anlamıyla "sıska" bir modele dönüştü.
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1.75 boyundaki Renn bir zamanlar 76 cm'lik beli, 96,5 cm gögüsleri ve 106.5 cm kalçalarıyla bir yandan moda dünyasını kasıp kavuran sıfır beden modasına kafa tutuyor bir yandan da ünlü markaların defilelerine çıkıp çok satan dergilerin kapaklarını süslüyordu. Fakat sonra egzersiz yapmaya başlayıp beslenme programını değiştirdi ve 38 bedene indi.