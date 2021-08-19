Sosyal medyadan seslendi: Zihniniz, bedeninize zorbalık yapmasın!

Scarlett Moffatt bir süredir Karayip Denizi'ndeki Antigua ve Barbuda'da tatil yapıyor. TV yıldızı tatilde çektiği fotoğraf ve videoları da takipçileriyle paylaşıyor. TV ünlüsü Scarlett Moffatt'ın da zaman zaman sözcülüğünü yaptığı bedensel pozitivizm akımı, gösteri dünyasında yaygın olan "zayıf güzeldir" anlayışına bir meydan okuma. Başlarda zor da olsa özellikle sinema ve TV dünyasında çok ciddi ve ateşli savunucuları olan bu akım zaman içinde giderek yükseldi. Özellikle de kadınlara yönelik "zayıflık" ve "gençlik" baskısını kırmaya çalışan bu akımın moda dünyasındaki temsilcileri de giderek daha çok öne çıkıyor.