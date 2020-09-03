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Hürriyet
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Haber Giriş: 03 Eylül 2020 - 10:46 | 

Scarlett Johansson kızını büyüttü

Sinemanın güzel oyuncusu küçük kızını büyüttü. Ünlü oyuncu, artık altı yaşına gelen kızıyla birlikte gittiği market alışverişinde görüntülendi.

Backgrid USA, Backgrid UK

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1KIZIYLA ALIŞVERİŞTE
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KIZIYLA ALIŞVERİŞTE

Güzel oyuncu Scarlett Johansson, eski eşi Romain Dauriac ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Rose Dorothy ile birlikte önceki gün markete gitti.

2EVİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK İÇİN
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EVİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK İÇİN

35 yaşındaki Johansson ile kızı Rose, New York yakınlarındaki Hamptons'ta bir markete evlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya gitti. 

3MARKET ARABASINA OTURTTU
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MARKET ARABASINA OTURTTU

Çıkarken de Johansson kızını market arabasının ön kısmına oturttu.

4ANNEYLE SOHBET
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ANNEYLE SOHBET

Küçük Rose, zaman zaman annesinin kolyeleriyle oynadı. Zaman zaman da sohbet etti.

5HEM ANNEYE HEM BABAYA
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HEM ANNEYE HEM BABAYA

Scarlett Johansson'un kızının hem kendisine hem de eski eşine olan benzerliği dikkat çekti.

6MASKESİZ ÇIKMADILAR
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MASKESİZ ÇIKMADILAR

Hem Johansson'un hem de 6 yaşındaki Rose Dorothy'nin koronavirüsten korunmak için maskelerini ihmal etmediği görüldü.

7EVE DÖNÜŞ
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EVE DÖNÜŞ

Scarlett Johansson alışveriş sonrası satın aldıklarını aracının bagajına yükleyip kızını da arka koltuğu oturtup evine doğru yola çıktı. 

8İKİ DALDA OSCAR ADAYI OLDU
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İKİ DALDA OSCAR ADAYI OLDU

Kariyerine küçük bir oyuncu olarak başlayan Scarlett Johansson, birçok ses getiren yapımda oynadı. Güzel oyuncu geçen yıl da Tavşan Joja (Jojo Rabbit) ile en iyi yardımcı kadın oyuncu, Marriage Story ile de en iyi kadın oyuncu dallarında Oscar adayı oldu. Fakat her iki dalda da ödülü kazanamadı.

9RYAN REYNOLDS İLE İLK EVLİLİK
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RYAN REYNOLDS İLE İLK EVLİLİK

Scarlett Johansson, ilk evliliğini meslektaşı Ryan Reynolds ile yaptı. Bu evlilik 2008 ile 2011 arasında gerçekleşti.

10BU EVLİLİK DE ÜÇ YIL SÜRDÜ
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BU EVLİLİK DE ÜÇ YIL SÜRDÜ

İkinci evliliğini ise Fransız Romain Dauriac ile yaptı. 2014'de evlenen çift üç yıl sonra boşandı.

11COLIN JOST İLE NİŞANLI
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COLIN JOST İLE NİŞANLI

Scarlett Johansson bir süredir Colin Jost ile nişanlı.

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