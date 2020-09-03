Scarlett Johansson kızını büyüttü

İKİ DALDA OSCAR ADAYI OLDU Kariyerine küçük bir oyuncu olarak başlayan Scarlett Johansson, birçok ses getiren yapımda oynadı. Güzel oyuncu geçen yıl da Tavşan Joja (Jojo Rabbit) ile en iyi yardımcı kadın oyuncu, Marriage Story ile de en iyi kadın oyuncu dallarında Oscar adayı oldu. Fakat her iki dalda da ödülü kazanamadı.