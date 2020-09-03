Scarlett Johansson kızını büyüttü

Sinemanın güzel oyuncusu küçük kızını büyüttü. Ünlü oyuncu, artık altı yaşına gelen kızıyla birlikte gittiği market alışverişinde görüntülendi.
Backgrid USA, Backgrid UK
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KIZIYLA ALIŞVERİŞTE
Güzel oyuncu Scarlett Johansson, eski eşi Romain Dauriac ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Rose Dorothy ile birlikte önceki gün markete gitti.
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EVİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK İÇİN
35 yaşındaki Johansson ile kızı Rose, New York yakınlarındaki Hamptons'ta bir markete evlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya gitti.
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MARKET ARABASINA OTURTTU
Çıkarken de Johansson kızını market arabasının ön kısmına oturttu.
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ANNEYLE SOHBET
Küçük Rose, zaman zaman annesinin kolyeleriyle oynadı. Zaman zaman da sohbet etti.
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HEM ANNEYE HEM BABAYA
Scarlett Johansson'un kızının hem kendisine hem de eski eşine olan benzerliği dikkat çekti.
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MASKESİZ ÇIKMADILAR
Hem Johansson'un hem de 6 yaşındaki Rose Dorothy'nin koronavirüsten korunmak için maskelerini ihmal etmediği görüldü.
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EVE DÖNÜŞ
Scarlett Johansson alışveriş sonrası satın aldıklarını aracının bagajına yükleyip kızını da arka koltuğu oturtup evine doğru yola çıktı.
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İKİ DALDA OSCAR ADAYI OLDU
Kariyerine küçük bir oyuncu olarak başlayan Scarlett Johansson, birçok ses getiren yapımda oynadı. Güzel oyuncu geçen yıl da Tavşan Joja (Jojo Rabbit) ile en iyi yardımcı kadın oyuncu, Marriage Story ile de en iyi kadın oyuncu dallarında Oscar adayı oldu. Fakat her iki dalda da ödülü kazanamadı.
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RYAN REYNOLDS İLE İLK EVLİLİK
Scarlett Johansson, ilk evliliğini meslektaşı Ryan Reynolds ile yaptı. Bu evlilik 2008 ile 2011 arasında gerçekleşti.
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BU EVLİLİK DE ÜÇ YIL SÜRDÜ
İkinci evliliğini ise Fransız Romain Dauriac ile yaptı. 2014'de evlenen çift üç yıl sonra boşandı.
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COLIN JOST İLE NİŞANLI
Scarlett Johansson bir süredir Colin Jost ile nişanlı.