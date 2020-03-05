Sayısal Loto'da büyük ikramiye devretti - 4 Mart Sayısal Loto sonuçları
Çarşamba günleri gerçekleşen şans oyunu Sayısal Loto çekilişinin sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Sayısal Loto’da şanslı numaraları bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. Peki, bu haftanın şanslı numaraları hangileriydi? İşte biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını merak edenler için 4 Mart Sayısal Loto sonuçları
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Çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun 1302. Hafta çekilişi 4 Mart Çarşamba günü yapıldı. Haftanın ilk Sayısal Loto sonuçlarını merak eden şans oyunu tutkunları Milli Piyango İdaresi’nin sayfasını ziyaret ederek biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını kontrol ediyor. Peki, Sayısal Loto’nun ilk çekilişinde hangi numaralar kazandırdı?
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Sayısal Loto oyununun 1302. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda tamamlandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 109 kişi 4 bin 472 lira 55'er kuruş, 4 bilen 5 bin 712 kişi 64 lira 40'ar kuruş ve 3 bilen 83 bin 105 kişi de 11 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.
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Sayısal Loto oyununun 1302'nci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 218 bin 464 lira 90 kuruşluk ikramiye devretti. Heyecanla beklenen Sayısal Loto'nun 4 Mart tarihli çekilişinde şu numaralar çıktı; 5,14, 16,30 39,42
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Sayısal Loto'nun son çekilişinde ne oldu?
Sayısal Loto oyununun 1301'inci çekilişinde 6 bilen 2 kişi 1 milyon 594 bin 168 lira 30'ar kuruş ikramiyeyi almaya hak kazandı. Büyük ikramiye isabet eden kuponların Ankara'nın Altındağ ilçesi ile Denizli'nin Merkezefendi ilçesinden yatırıldığı belirtildi.Büyük ikramiye isabet eden kuponların Ankara'nın Altındağ ilçesi ile Denizli'nin Merkezefendi ilçesinden yatırıldığı belirtildi.