Sayısal Loto'da büyük ikramiye devretti - 4 Mart Sayısal Loto sonuçları

Çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun 1302. Hafta çekilişi 4 Mart Çarşamba günü yapıldı. Haftanın ilk Sayısal Loto sonuçlarını merak eden şans oyunu tutkunları Milli Piyango İdaresi’nin sayfasını ziyaret ederek biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını kontrol ediyor. Peki, Sayısal Loto’nun ilk çekilişinde hangi numaralar kazandırdı?