Sayısal Loto ve Şans Topu çekilişi tamamlandı! MPİ sonuç sorgulama ekranı
Şans oyunu tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Sayısal Loto oyunu ile Şans Topu'nda haftanın çekilişleri tamamlandı. Dün gece yapılan çekilişle Şans Topu'nda şubat ayının ilk talihli numaraları belli olurken, Sayısal Loto'da bu haftanın ilk çekilişi gerçekleşti İşte, 5 Şubat 2020 MPİ Sayısal Loto ve Şans Topu çekiliş sonuçları...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce (MPİ) Sayısal Loto oyununun 1294. çekilişi ile Şans Topu oyununun 973. hafta çekilişi tamamlandı. Çekilişin ardından gözler bu kez kupon sorgulamalarına çevrildi. Söz konusu oyunlar için kupon dolduran vatandaşlar, kendilerine ikramiye isabet edip etmediğini araştırıyor. İşte, MPİ Sayısal Loto ve Şans Topu sonuç sorgulama ekranı...
2
Şans Topu oyununun 973. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 222 bin 657'şer liralık ikramiyenin sahibi oldu. Sayısal Loto oyununun 1294. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 209 bin 626 liralık ikramiye devretti.
3
SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 4, 7, 28, 29, 35 ve 37 olarak belirlendi.
Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 209 bin 626 lira devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 77 kişi 6 bin 828'er lira, 4 bilen 3 bin 780 kişi 104'er lira ve 3 bilen 75 bin 339 kişi de 13 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi 4 bin 788'er lira, 4 artı 1 bilen 226 kişi 509'ar lira, 4 bilen 2 bin 710 kişi 53'er lira, 3 artı 1 bilen 6 bin 404 kişi 27'şer lira, 3 bilen 83 bin 44 kişi 4 lira 50'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 53 bin 155 kişi 7 lira 5'er kuruş, 1 artı 1 bilen 164 bin 605 kişi 4 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 1, 16, 17, 26, 31 ve artı 1 olarak belirlendi.