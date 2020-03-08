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Haber Giriş: 08 Mart 2020 - 13:43, /

Sayısal Loto sonuçları son dakika 2020: 7 Mart 2020 Sayısal Loto sonucu

Sayısal Loto sonuçları 7 Mart 2020 tarihinde noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonrasında kupon sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Bu hafta 1 kişinin 3 milyon liralık büyük ikramiyeyi almaya hak kazandığı Sayısal Loto sonuçları, 5 bilen ve kupon sahiplerine ise 3 bin 909 lira kazandırdı. Peki, Sayısal Loto sonuçları bu hafta kimlere kazandırdı? İşte, 7 Mart Sayısal Loto sonuçları hakkında bazı bilgiler

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Sayısal Loto sonuçları dün akşam açıklandı.

Sayısal Loto oyununun 1303'üncü çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 319 bin 493 lira 50 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 215 kişi 3 bin 909 lira 35'er kuruş, 4 bilen 10 bin 664 kişi 59 lira 20'şer kuruş ve 3 bilen 148 bin 646 kişi 11 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Muğla'nın Milas ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

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Şans oyununu tutkunlarının yakından takip ettiği Sayısal Loto çekilişinde mart ayının ve haftanın ikinci çekilişinde sona gelindi. MPİ'nin binasında noter ve çekiliş heyeti gözetiminde yapılan çekim sonrası, bu haftanın kazandıran 6 şanslı numarası ilan edildi.

Saat 21:15'te başlayan 1303. hafta çekilişinde belirlenen numaralar şunlar oldu; 7 - 10 - 15 - 23 - 31 - 35

3GEÇEN HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI NELER OLMUŞTU

GEÇEN HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI NELER OLMUŞTU?

Sayısal Loto oyununun 1302. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda tamamlandı. Heyecanla beklenen Sayısal Loto'nun 4 Mart tarihli çekilişinde şu numaralar çıktı;

Sayısal Loto oyununun 1302'nci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 218 bin 464 lira 90 kuruşluk ikramiye devretti.

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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 109 kişi 4 bin 472 lira 55'er kuruş, 4 bilen 5 bin 712 kişi 64 lira 40'ar kuruş ve 3 bilen 83 bin 105 kişi de 11 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

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