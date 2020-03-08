Sayısal Loto sonuçları son dakika 2020: 7 Mart 2020 Sayısal Loto sonucu

Sayısal Loto sonuçları dün akşam açıklandı.



Sayısal Loto oyununun 1303'üncü çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 319 bin 493 lira 50 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 215 kişi 3 bin 909 lira 35'er kuruş, 4 bilen 10 bin 664 kişi 59 lira 20'şer kuruş ve 3 bilen 148 bin 646 kişi 11 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.



Büyük ikramiye isabet eden kuponun Muğla'nın Milas ilçesinden yatırıldığı belirtildi.