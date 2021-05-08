Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 8 Mayıs Sayısal Loto çekilişi için geri sayım
8 Mayıs Sayısal Loto çekilişi için geri sayım devam ediyor. Şans oyunu tutkunlarının büyük bir rağbet gösterdiği Sayısal Loto'nun sonuçları önce canlı yayında, ardından online ekranı üzerinden açıklanacak. Peki, Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?
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Sayısal Loto'da bir çekiliş günü daha geldi çattı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen Sayısal Loto'da bu haftanın son çekilişi 8 Mayıs Cumartesi tarihine denk geldi. Milli Piyango TV Youtube kanalından, hurriyet.com.tr'den ve TV8'den canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da erişime açılıyor.
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Şans oyunlarının kare ası olan Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.
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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.