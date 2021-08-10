Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 10 Ağustos Sayısal Loto sonucu için geri sayım...
Sayısal Loto'da bir çekiliş günü daha geldi çattı. Şans oyunlarının kare ası olan Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi 10 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. Noter huzurunda gerçekleşecek olan Sayısal Loto'nun canlı çekilişini kaçıran bilet sahipleri, Milli Piyango Online ekranı üzerinden sonuç görüntüleme yapabilecek. Peki, Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?
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Haftanın ilk Sayısal Loto sonucu için geri sayım sürüyor. 10 Ağustos'ta gerçekleşecek çekilişte biletlerine ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden şans oyunu tutkunları, çekiliş saatine odaklandı.
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Şans oyunlarının kare ası olan Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.
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Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.