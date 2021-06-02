Sayısal Loto sonuçları için geri sayım... Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Sayısal Loto sonuçları için geri sayım sayım devam ediyor. Haftanın üç günü gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin bu haftaki ikinci çekilişi 2 Haziran tarihine denk geliyor. Peki, Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?
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Süper Loto'da bir çekiliş günü daha geldi çattı. Şans oyunu tutkunlarının büyük rağbet gösterdiği Süper Loto'da kazandıran numaralar önce canlı yayında, ardından Milli Piyango Online ekranı üzerinden açıklanıyor.
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Şans oyunlarının kare ası olan Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.
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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.