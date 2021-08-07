Sayısal Loto sonuçları için geri sayım - 7 Ağustos Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?
Sayısal Loto sonuçları için geri sayım erken saatlerden itibaren başladı. Şans oyunlarının kare ası olan Sayısal Loto, haftanın üç günü gerçekleştiriliyor. Şans oyunu tutkunlarının büyük rağbet gösterdiği çekilişin bu haftaki üçüncü çekilişi 7 Ağustos tarihine denk geliyor. Peki, 7 Ağustos Sayısal Loto çekilişi saat kaçta gerçekleşecek?
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Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Önce noter huzurunda gerçekleşecek olan Sayısal Loto sonuçları ardından Milli Piyango Online ekranı üzerinden paylaşılacak.
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Şans oyunlarının kare ası olan Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.
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Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.