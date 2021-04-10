Sayısal Loto sonuçları için geri sayım - 10 Nisan Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Sayısal Loto sonuçları için geri sayım devam ediyor. Haftanın üçüncü Sayısal Loto çekilişi 10 Nisan tarihine denk geliyor. Oynadıkları bilete ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden şans oyunu tutkunları, çekiliş saatine odaklandı. Peki, Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor. Sayısal Loto çekilişi canlı yayında noter huzurunda yapılacak.
2
Şans oyunlarının kare ası olan Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor. Aşağıdaki linkten çekilişin sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.