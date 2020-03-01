Sayısal Loto sonuçları 2 kişiye büyük ikramiye kazandırdı – 29 Mart Sayısal Loto sonuçları
1301. hafta Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Büyük umutlarla aldıkları biletlere ikramiye çıkıp çıkmadığını merak eden bilet sahipleri, Sayısal Loto sonuçlarını incelemeye devam ediyor. Haftanın 2. Çekilişinin sonuçlarına göre büyük ikramiye 2 kişi arasında bölüştürüldü. Peki, Sayısal Loto’da bu haftanın şanslı numaraları hangileriydi? İşte 29 Şubat Sayısal Loto sonuçları
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Sayısal Loto kazandırmaya devam ediyor. Çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun 1301. hafta çekilişi 29 Şubat Cumartesi günü gerçekleşti. 29 Şubat Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye Ankara ve Denizli'ye çıktı. Peki hangi numaralar kazandırdı? İşte 29 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
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Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından bu hafta Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaralar 01 07 11 24 26 33 oldu.
Çekilişte 6 bilen 2 kişi 1 milyon 594 bin 168 lira 30'ar kuruş kazandı. Sayısal Loto oyununun 1301'inci çekilişinde 6 bilen 2 kişi 1 milyon 594 bin 168 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 133 kişi 5 bin 859 lira 5'er kuruş, 4 bilen 7 bin 37 kişi 83 lira 90'ar kuruş ve 3 bilen 130 bin 922 kişi de 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponların Ankara'nın Altındağ ilçesi ile Denizli'nin Merkezefendi ilçesinden yatırıldığı belirtildi.
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Sayısal Loto oyununun 26 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirile 1300'üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 240 bin 942 liralık ikramiye devretti. İlk çekilişin şanslı numaraları şunlardı: 03 12 15 28 29 38
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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 77 kişi 6 bin 477 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 108 kişi 91 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 78 bin 334 kişi de 12 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.