Sayısal Loto Şans Topu çekiliş sonuçları 4 Mart 2020
4 Mart tarihinde gerçekleşen Sayısal Loto ve Şans Topu çekilişi için sonuçlar Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Gerçekleşen çekilişin ardından büyük ikramiye kazanan merkezler ve numaralar yayımlandı. İşte, Sayısal Loto ve Şans Topu çekiliş sonuçları hakkında 4 Mart 2020 tarihli büyük ikramiye kazandıran numaralar bilgisi
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Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları 4 Mart Çarşamba akşamı gerçekleşen çekilişin ardından netlik kazandı. Sayısal Loto'da 1 milyon 218 bin liralık büyük ikramiye, 6 bilen çıkmayınca sahipsiz kalırken, Şans Topu'nda bir kişi 5+1 bilerek 931 bin liranın sahibi oldu. İşte, 4 Mart Şans Topu ve Sayısal Loto sonuçları bilgileri...
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5 MART SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Sayısal Loto oyununun 1302. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda tamamlandı. Heyecanla beklenen Sayısal Loto'nun 4 Mart tarihli çekilişinde şu numaralar çıktı;Sayısal Loto oyununun 1302'nci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 218 bin 464 lira 90 kuruşluk ikramiye devretti.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 109 kişi 4 bin 472 lira 55'er kuruş, 4 bilen 5 bin 712 kişi 64 lira 40'ar kuruş ve 3 bilen 83 bin 105 kişi de 11 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.
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4 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ tarafından kamuoyuna duyuruldu. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından bu hafta Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;
4 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ tarafından kamuoyuna duyuruldu. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından bu hafta Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;Şans Topu oyununun 977. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 931 bin 374 lira 10 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi 5 bin 7 lira 90'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 203 kişi 592 lira 35'er kuruş, 4 bilen 3 bin 520 kişi 42 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 979 kişi 30 lira 55'er kuruş, 3 bilen 94 bin 759 kişi 4 lira 10'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 53 bin 430 kişi 7 lira 45'er kuruş, 1 artı 1 bilen 176 bin 938 kişi 4 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Pendik ilçesinden yatırıldığı bildirildi.
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SAYISAL LOTO'NUN SON ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?
Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaralar 01 07 11 24 26 33 oldu.Çekilişte 6 bilen 2 kişi 1 milyon 594 bin 168 lira 30'ar kuruş kazandı. Sayısal Loto oyununun 1301'inci çekilişinde 6 bilen 2 kişi 1 milyon 594 bin 168 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 133 kişi 5 bin 859 lira 5'er kuruş, 4 bilen 7 bin 37 kişi 83 lira 90'ar kuruş ve 3 bilen 130 bin 922 kişi de 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.Büyük ikramiye isabet eden kuponların Ankara'nın Altındağ ilçesi ile Denizli'nin Merkezefendi ilçesinden yatırıldığı belirtildi.
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Şans Topu'nda geçen hafta ne olmuştu?
Şans Topu oyununun 976. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 235 bin 670'er liralık ikramiyenin sahibi oldu.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 22 kişi 4 bin 147 lira 25'er kuruş, 4 artı 1 bilen 301 kişi 404 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 566 kişi 42 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 94 kişi 22 lira 55'er kuruş, 3 bilen 93 bin 324 kişi 4 lira 25'er kuruş, 2 artı 1 bilen 68 bin 463 kişi 5 lira 90'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 220 bin 564 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.Büyük ikramiye isabet eden kuponların Ankara'nın Çankaya ve Yenimahalle, İstanbul'un Küçükçekmece ve Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.