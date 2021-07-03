Sayısal Loto çekilişi saat kaçta gerçekleşecek? Sayısal Loto sonuçları için geri sayım
Sayısal Loto sonuçları için geri sayım başladı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi önce canlı yayında ardından online platform üzerinden paylaşılacak. Aldıkları bilete ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden şans oyunu tutkunları çekiliş saatine odaklandı. Peki, Sayısal Loto çekilişi saat kaçta gerçekleşecek?
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Sayısal Loto'da bir çekiliş günü daha geldi çattı. Şans oyunu tutkunlarının büyük rağbet gösterdiği Sayısal Loto çekilişi bu kez 3 Temmuz tarihine denk geldi. Bilet sahipleri erken saatlerden bu yana çekiliş saatini bekliyor.
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Şans oyunlarının kare ası olan Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.
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Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.