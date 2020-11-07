Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 7 Kasım Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor...
Sayısal Loto’da bir çekiliş günü daha geldi çattı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen Sayısal Loto’da bu haftanın üçüncü çekilişi 7 Kasım 2020’ye denk geliyor. Canlı yayında, noter huzurunda yapılacak olan Sayısal Loto’nun sonuçları Milli Piyango Online ekranı üzerinden de paylaşılacak. Peki, Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?
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Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları 7 Kasım 2020 tarihli çekilişin ardından şans oyunu tutkunlarına duyurulacak. Biletlerine ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden şans oyunu tutkunları, Sayısal Loto sonuçlarının açıklanacağı saate kilitlendi. Merakla beklenen sonuçlar bugün noter huzurunda gerçekleştirilecek.
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Şans oyunlarının kare ası olan Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.
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Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
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Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.