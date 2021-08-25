Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 25 Ağustos Sayısal Loto sonucu için gözler Milli Piyango Online ekranında

Sayısal Loto Nasıl Oynanır? Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsiniz. Tek kolon ücreti 3 TL’dir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.