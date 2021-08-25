Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 25 Ağustos Sayısal Loto sonucu için gözler Milli Piyango Online ekranında
25 Ağustos Sayısal Loto sonucu için gözler Milli Piyango Online ekranında. Haftanın üç günü gerçekleştirilen Sayısal Loto'da çekilişlerden biri 25 Ağustos'ta gerçekleşecek. Aldıkları bilete ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden şans oyunu tutkunları, Sayısal Loto çekiliş saatine odaklandı. Peki, Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?
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Şans oyunlarının kare ası olan Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.
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Sayısal Loto sonuçları önce noter huzurun gerçekleşecek. Canlı yayında gerçekleşen çekilişin ardından Milli Piyango Online ekranı üzerinden 25 Ağustos Sayısal Loto sonuçları paylaşılacak.
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Sayısal Loto Nasıl Oynanır?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsiniz. Tek kolon ücreti 3 TL’dir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.