Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 21 Haziran Sayısal Loto sonuçları için geri sayım
Sayısal Loto'da bir çekiliş daha geldi çattı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen Süper Loto'nun ilk çekilişi bugün gerçekleşecek. Şans oyunu tutkunları çekilişi ilk olarak canlı yayında ardından Milli Piyango Online ekranı üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?
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21 Haziran Sayısal Loto sonuçları için geri sayım erken saatlerden itibaren başladı. Aldıkları bilete ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden bilet sahipleri, Sayısal Loto çekiliş saatine odaklandı.
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Şans oyunlarının kare ası olan Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.
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TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.