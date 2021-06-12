Save a Dog bağışı kampanyası nedir?

Save a Dog bağış kampanyası sosyal medya paylaşımına konu olması dolayısıyla pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Çin'de gerçekleşen köpek eti yeme festivalinden köpekleri kurtarmak için başlatıldığı ifade edilen 'Save a Dog' isimli kampanyada hikayenin repost edilmesi ile 0.01 cent bağış yapıldığı iddia ediliyor. Peki, Save a Dog bağış kampanyası ile bu bağışın yapılması mümkün mü? İşte, bazı detaylar