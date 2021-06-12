Birkaç gündür Instagram üzerinden dikkatleri çeken 'Save a Dog' isimli bağış kampanyası, pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Çin'de yapılan köpek eti yeme festivalindeki köpekleri kurtarmak için başlatıldığı iddia edilen 'Save a Dog' bağış kampanyası, Instagram hikayelerindeki paylaşım ile sağlanıyor. Peki, Save a Dog bağışı kampanyası nedir ve gerçeklik payı bulunuyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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Save a Dog bağış kampanyası sosyal medya paylaşımına konu olması dolayısıyla pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Çin'de gerçekleşen köpek eti yeme festivalinden köpekleri kurtarmak için başlatıldığı ifade edilen 'Save a Dog' isimli kampanyada hikayenin repost edilmesi ile 0.01 cent bağış yapıldığı iddia ediliyor. Peki, Save a Dog bağış kampanyası ile bu bağışın yapılması mümkün mü? İşte, bazı detaylar
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Bağış kampanyası olduğu iddia edilen Save a Dog isimli Instagram kampanyasında her paylaşımın 0:01 cent bağış sağladığı ifade ediliyor. Ancak Instagram platformunun paylaşımlar için hiçbir surette gelir paylaşımı yapmadığı biliniyor. Her bir paylaşım için farklı bir kurum veya kuruluşun ödeme yapıp yapmadığı konusunda ise resmi bir veri bulunmuyor.
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Dolayısıyla etkinliğin güvenilirliği ve gerçekliği henüz teyit edilmiş değil.