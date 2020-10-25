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Hürriyet
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Televizyon
Haber Giriş: 25 Ekim 2020 - 17:17 | 

Savaşçı ne zaman, yeni bölüm neden yok? FOX TV yayın akışı

Savaşçı dizisinin yeni bölümü izleyicileri tarafından heyecanla bekleniliyor. Her hafta Pazar akşamları ekrana gelen Savaşçı’nın yeni bölümün Fox TV yayın akışında bir süredir yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Konu ile ilgili başrol oyuncusu Kaan Bozok açıklama yaptı. Peki Savaşçı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar

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Savaşçı dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Oyuncuları arasında Kaan Bozok, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümleri bir süredir yayınlanmıyor. Savaşçı dizisinde başrol Kaan Bozok karakterini canlandıran Berk Oktay, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

2SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN
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SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Savaşçı dizisinde başrol Kaan Bozok karakterini canlandıran Berk Oktay, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Oktay, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İzleyicilerimizden gelen yoğun, haklı sorular üzerine bizlere 99 bölüm boyunca zirvede tutan seyircimize saygımdan dolayı bir açıklama yapma gereği duydum. Savaşçı adlı dizimiz biz oyuncuların da boyunu aşan bazı durumlardan dolayı bir belirsizlik sürecinde. Kendi adıma ve tüm oyuncu arkadaşlarım adına her birimizin elimizi koyduğumuzu ve sizlerle dizimizi buluşturmak için bizlerinde sabırsızlandığını söylemek isterim. Verdiğiniz destek, sabır ve hoşgörünüz için teşekkür ederim... Saygılar."

3FOX TV YAYIN AKIŞI
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FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mucize Doktor

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Çocukluk

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Öğretmen

0015: Yasak Elma

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