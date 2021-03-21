Televizyon Haber Giriş: 21 Mart 2021 - 17:50 | 21 Mart 2021 - 17:50

Savaşçı ne zaman başlıyor? Savaşçı yeni sezon için gözler FOX TV yayın akışında

Savaşçı’nın ne zaman başlayacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Her hafta Pazar akşamları ekrana gelen dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu Savaşçı’da Tamer Karadağlı Albay Oktay Göktürk karakterine, Serenay Aktaş Teğmen Selcen Efe karakterine, Cem Kurtoğlu ise Mösyö karakterine hayat verecek. Dizinin yeni sezonundan 4. tanıtım yayınlandı. İşte detaylar