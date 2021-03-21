Savaşçı ne zaman başlıyor? Savaşçı yeni sezon için gözler FOX TV yayın akışında
Savaşçı’nın ne zaman başlayacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Her hafta Pazar akşamları ekrana gelen dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu Savaşçı’da Tamer Karadağlı Albay Oktay Göktürk karakterine, Serenay Aktaş Teğmen Selcen Efe karakterine, Cem Kurtoğlu ise Mösyö karakterine hayat verecek. Dizinin yeni sezonundan 4. tanıtım yayınlandı. İşte detaylar
Savaşçı izleyicileri heyecanla yeni sezonu beklemeye başladılar. Oyuncuları arasında Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç’in bulunduğu Savaşçı dizisi bu akşam FOX TV yayın akışında yer almıyor. Bu akşam 20:00’de Kefaret dizisi yayınlanacak. Öte yandan Savaşçı’nın yeni sezonundan 4. tanıtım izleyici karşısına çıktı. İşte yeni tanıtım…
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