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Televizyon
Haber Giriş: 21 Mart 2021 - 17:50 | 

Savaşçı ne zaman başlıyor? Savaşçı yeni sezon için gözler FOX TV yayın akışında

Savaşçı’nın ne zaman başlayacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Her hafta Pazar akşamları ekrana gelen dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu Savaşçı’da Tamer Karadağlı Albay Oktay Göktürk karakterine, Serenay Aktaş Teğmen Selcen Efe karakterine, Cem Kurtoğlu ise Mösyö karakterine hayat verecek. Dizinin yeni sezonundan 4. tanıtım yayınlandı. İşte detaylar

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Savaşçı izleyicileri heyecanla yeni sezonu beklemeye başladılar. Oyuncuları arasında Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç’in bulunduğu Savaşçı dizisi bu akşam FOX TV yayın akışında yer almıyor. Bu akşam 20:00’de Kefaret dizisi yayınlanacak. Öte yandan Savaşçı’nın yeni sezonundan 4. tanıtım izleyici karşısına çıktı. İşte yeni tanıtım…

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Savaşçı dizisinin ne zaman yayına başlayacağı henüz belli olmadı. Kanalın resmi internet sitesinde yakında ibaresi yer alıyor. Yeni sezondan 4. tanıtım yayınlandı.

3İŞTE YENİ OYUNCULAR

İŞTE YENİ OYUNCULAR

Yeni sezon oyuncuları arasında Tamer Karadağlı, Serenay Aktaş, Cem Kurtoğlu dahil oldu.

Tamer Karadağlı dizide Albay Oktay Göktürk karakterini canlandıracak. Serenay Aktaş ise; sağduyulu, makul, soğukkanlı, bilgili bir subay olan Teğmen Selcen Efe karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Cem Kurtoğlu dizide Mösyö karakteriyle yer alacak.

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