Savaş Yurtsever kimdir, mesleği ne? Aslı Hünel'in eşi Savaş Yurtsever hakkında bilgiler

Savaş Yurtsever 1975 yılında dünyaya geldi. İş adamı olan Savaş Yurtsever 1998'de bir araba markasında satış danışmanı olarak sektöre girdi. 2011 yılından beri bir otomobil firmasında Otomobil Satış Müdürü olarak devam etmektedir.