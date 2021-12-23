Savaş Yurtsever kimdir, mesleği ne? Aslı Hünel'in eşi Savaş Yurtsever hakkında bilgiler
Gelin Evi programıyla birlikte Aslı Hünel ve eşi Savaş Yurtsever’in hayatıyla bilgiler merak konusu oldu. 2018 yılında hayatını Savaş Yurtsever ile birleştiren Aslı Hünel, programda zaman zaman eşi Savaş Yurtsever ile ilgili de bilgiler veriyor. Peki, Savaş Yurtsever kimdir, mesleği ne? Aslı Hünel'in eşi Savaş Yurtsever hakkında bilgiler
Savaş Yurtsever 1975 yılında dünyaya geldi. İş adamı olan Savaş Yurtsever 1998'de bir araba markasında satış danışmanı olarak sektöre girdi. 2011 yılından beri bir otomobil firmasında Otomobil Satış Müdürü olarak devam etmektedir.