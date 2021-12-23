MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSavaş Yurtsever kimdir, mesleği ne? Aslı Hünel'in eşi Savaş Yurtsever hakkında bilgiler
GeriTelevizyon Savaş Yurtsever kimdir, mesleği ne? Aslı Hünel'in eşi Savaş Yurtsever hakkında bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 23 Aralık 2021 - 13:43 | 

Savaş Yurtsever kimdir, mesleği ne? Aslı Hünel'in eşi Savaş Yurtsever hakkında bilgiler

Gelin Evi programıyla birlikte Aslı Hünel ve eşi Savaş Yurtsever’in hayatıyla bilgiler merak konusu oldu. 2018 yılında hayatını Savaş Yurtsever ile birleştiren Aslı Hünel, programda zaman zaman eşi Savaş Yurtsever ile ilgili de bilgiler veriyor. Peki, Savaş Yurtsever kimdir, mesleği ne? Aslı Hünel'in eşi Savaş Yurtsever hakkında bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Savaş Yurtsever 1975 yılında dünyaya geldi. İş adamı olan Savaş Yurtsever 1998'de bir araba markasında satış danışmanı olarak sektöre girdi. 2011 yılından beri bir otomobil firmasında Otomobil Satış Müdürü olarak devam etmektedir.
2
Aslı Hünel 11 Nisan 2018 tarihinde Savaş Yurtsever ile nikah masasına oturdu. Baltalimanı'nda bir mekanda gerçekleşen düğüne sanat dünyasından pek çok isim katıldı.
3
Aslı Hünel sunuculuğunu üstlendiği Gelin Evi programında eşiyle tanışma hikayelerini anlattı. Savaş Yurtsever'in yıllardır abisinin arkadaşı olduğunu belirtti.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi