Savaş Özbey yazdı: Bodrum'da 370 liraya döner

Böyle haberleri verdikçe Bodrum’un orta halli esnafı bozuluyor: “1000 liraya şezlong, bilmem kaç liraya lahmacun diye yazdıkça bütün beldede fiyatlar böyle zannediliyor, insanların gözü korkuyor. Oysa burada her bütçeye uygun işletmeler var” diyorlar.