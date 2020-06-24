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Haber Giriş: 24 Haziran 2020 - 08:03,

Savaş Özbey yazdı: Bodrum'da 370 liraya döner

Bodrum’daki yüksek fiyatlı yiyeceklerde bu yaz yeni bir merhaledeyiz: 25 liralık ayranın yerini 61 liralık kola, 75 liralık lahmacunun yerini 370 liralık döner aldı.

Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
sozbey@hurriyet.com.tr
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Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
sozbey@hurriyet.com.tr
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Böyle haberleri verdikçe Bodrum’un orta halli esnafı bozuluyor: “1000 liraya şezlong, bilmem kaç liraya lahmacun diye yazdıkça bütün beldede fiyatlar böyle zannediliyor, insanların gözü korkuyor. Oysa burada her bütçeye uygun işletmeler var” diyorlar.

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Haklı oldukları bir yan var tabii ki. Ama işin lüks ayağı da haber; insanlar okumak, takip etmek istiyor.Nedense pahalı lahmacunu başkası yiyor, başkasının çenesi yoruluyor.

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Şimdi bu tartışmaya yeni bir merhale getirecek bir hesap pusulası dolaşıyor ortalıkta.İddiaya göre geçen cuma, öğle 13.30 sularında Yalıkavak’taki Mandarin Oriental otelinin plajı Blue Beach’te ödenmiş.

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Kalemlere tek tek baktığınızda pide, kola, döner, Türk kahvesi gibi hemen herkesin her gün tükettiği, çok da lüks sayılmayacak yiyecek-içecekler var.Toplam hesap 2 bin 263 lira.

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Zaten fiyatlar Euro ile, sonradan liraya çevrilmiş.Türk kahvesinin 53, kolanın 61 lira olmasını geçtim. Beni asıl çarpan, dönerin 369 lira olması.

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Dört kişi ısmarlamış; sadece dönere verilen para 1478 lira. Kuruşlarıyla 1480. Döner yiyeceğine danaya girersin...

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Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
sozbey@hurriyet.com.tr
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