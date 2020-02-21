Haber Giriş: 21 Şubat 2020 - 11:14,
Savaş Özbey yazdı... 'Biz senin galanda hiç eğlenmedik Tuvana!'
Tuvana Türkay'ın 'Ağır romantik' filminin galasında rol arkadaşı Onur Tuna'yı hedef alarak yaptığı açıklamalar soğuk duş etkisi yaratmıştı. Yaşananların ardından Onur Tuna, sosyal medyada Tuvana Türkay'ı takip etmeyi bıraktı. Türkay ise 'Çok kötüsünüz' açıklaması yaptı. Savaş Özbey, Tuvana Türkay'ın tutumunu bugünkü köşesine taşıdı...
“Ağır Romantik” filminin galasında rol arkadaşı Onur Tuna’ya karşı büyük bir ayıp yapan Tuvana Türkay, olay sonrasında da gafa, hataya, baltayı taşa vurmalara doyamıyor.
Diyelim ki gala gecesi çok heyecanlandı ve medyanın önüne çıkmadan önce iki kadeh içti. Öyleyse bile belli ki çok kaçırmış.Filmdeki partnerin “Çekimler sırasında çok eğlendik” dedikten sonra sen çık, “Çok eğlendik klişelerine girmeyeceğim” de...Salonda soğuk duş etkisi.
Onur Tuna gülümsemeye çalışıyor ama gözler zaten parlak, dolar gibi oldu, iyice oldu çakmak çakmak. Evet, bu söz çok klişe olabilir, herkese sakız tadı verdiği de doğrudur ama söylenecek yer ve zaman mı?Bir insan kendi ayağına ateş etmek istese, kendi filminin galasını mahvetmeye kalksa ancak bu kadarını yapabilir.
Üstelik tanıtımını yaptığı filmde sadece kendi emeğine değil, dalga geçtiği/kafa bulduğu başrol arkadaşı Onur Tuna’ya ve her şeyden önce büyük usta Altan Erkekli’nin emeğine de yazık etti.Artık Onur Tuna’yla aralarında her ne olmuşsa, çekimler sırasında ne yaşanmışsa... Kimse filmi konuşmuyor, skandal, filmin önüne geçti.Hadi onlar genç. En ağırıma giden, arkada utana sıkıla duran Altan Erkekli’nin hali...
“Kuliste çok eğlendik” klişesi
Tuvana Türkay, sonra insana pek de inandırıcı gelmeyen bir gerekçeyle durumu kurtarmaya çalıştı.Kuliste diğer oyuncularla bu ‘klişe’ esprisini yaptıklarını, çok güldüklerini, o yüzden böyle dediğini açıkladı.İnsana pek mantıklı gelmiyor. Böyle bir makara yapılmış olsa, Onur Tuna zaten girmezdi o topa. Hadi yine de girdi, yapılması gereken bu mudur?
Hem madem çok eğlendikleri bir espriyi tekrarladı, o zaman birbirlerini takipten niye çıkardılar? (Önce Onur Tuna, cevaben kendisi.) Anlaşılan Tuvana Hanım “sette çok eğlendik” klişesini sevmiyor ama “kuliste çok eğlendik” klişesinin hararetli bir savunucusu.
Mahkemeye verecekmiş... İlk sıraya beni koy!
Daha vahimi var: Yaptığı hareketi eleştirenlere “Kötülükle beslenen insanlar olduğunuzu unutmuşum” diye çemkirdi. Kişi herkesi kendisi gibi bilirmiş. Kötülük nerede, yapan kim, durumu kurtarmak için nasıl abuk bir gerekçe ileri sürdü... Bunların hepsi medya mensuplarının kayıtlarında, sosyal medya arşivlerinde mevcut.
Bir de tehdit savurmuş Tuvana Hanım:Kendisine karşı bu tür söylemlerde bulunanlar hakkında avukatı aracılığıyla hukuki yollara başvuracakmış. Aman çok korktuk!Al bak tweet falan da değil, kapı gibi yazı. İlk sıraya beni koy. Çünkü bence ihtiyacın olan avukat değil, çekip biraz nasihat edecek bir büyüğün.
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