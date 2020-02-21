Savaş Özbey yazdı... 'Biz senin galanda hiç eğlenmedik Tuvana!'

“Kuliste çok eğlendik” klişesi Tuvana Türkay, sonra insana pek de inandırıcı gelmeyen bir gerekçeyle durumu kurtarmaya çalıştı.Kuliste diğer oyuncularla bu ‘klişe’ esprisini yaptıklarını, çok güldüklerini, o yüzden böyle dediğini açıkladı.İnsana pek mantıklı gelmiyor. Böyle bir makara yapılmış olsa, Onur Tuna zaten girmezdi o topa. Hadi yine de girdi, yapılması gereken bu mudur?