'Savaş' gitti virüs geldi... 'Dikey geçiş' şüphesi!

TEKNOLOJİ FUARI LG, çalışanlarının uluslararası yolculuklarına kısıtlama getirerek, virüse maruz kalma riskini en aza indirdiğini vurguladı. Çin firması ZTE ise MWC'de stant açacağını ancak basın toplantısı gibi bazı etkinliklerini iptal ettiğini bildirdi. Dünyadaki en önemli mobil teknoloji fuarı olan ve birçok firmanın yeni ürünlerini tanıttığı MWC'ye 200'den fazla ülkeden 100 binden fazla profesyonel katılımcı geliyor. Barselona'da 24-27 Şubat'ta düzenlenecek MWC için İspanyol hükümeti de özel önlemler alacak. Koronavirüs salgınına karşı bakanlıklar arası koordinasyon komitesi kurulacağını söyleyen Sağlık Bakanı Salvador Illa, bu komitenin her gün toplanacağını ve gerekli acil önlemleri alacağını ifade etti.