'Savaş' gitti virüs geldi... 'Dikey geçiş' şüphesi!

Dünyayı sarsan koronavirüsünde ölü ve vaka sayısı hızla artmaya devam ediyor... Uzmanlar tespit edilen en erken vakada 'dikey geçiş'ten şüphelendi. Virüsün ekonomik etkileriyle ilgili kritik açıklamalar geldi... İlk kez bir hasta hastaneden firar ederken önemli açıklamada "Savaş' gitti virüs geldi' vurgusu dikkat çekti. İşte tüm detaylar...
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Ölü ve vaka sayısı tırmanmaya devam ediyor...
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Büyük kaçış sürüyor... İşte yaşananlar...
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YENİ TİP KORONAVİRÜS
Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Kentlerin nüfusu 50 milyonu buluyor.
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ASKIYA ALINDI
Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almıştı. Bugüne kadar Çin dışında Filipinler'de bir kişi koronavirüsten yaşamını yitirmişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Çin dışında 23 ülkede 151 koronavirüs vakasına rastlandığını duyurmuştu.
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HASTA KAÇTI
Avusturya'da korona virüsü şüphesiyle test sonuçlarını bekleyen bir kadının, hastaneden kaçtığı açıklandı. 7 saat sonra evinde bulunan kadın, polis tarafından yeniden hastaneye götürüldü.Avusturya'nın Salzburg kentinde bulunan Landeskliniken Salzburg Hastanesi yetkilileri, korona virüsüne yönelik test sonuçları beklenen 31 yaşındaki bir kadının gece saatlerinde hastaneden kaçtığını açıkladı. Yetkililerin yaşanan olayın ardından polise ihbarda bulunmasıyla hastaneden kaçan kadın yaklaşık 7 saat sonra Salzburg yakınlarında kendine ait evde bulundu.
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HASTANEYE YATIRILDI
31 yaşındaki kadının yeniden hastaneye götürüldüğü ve polis gözetiminde tutulduğu bildirildi. Kadının dün grip benzeri semptomlarla hastaneye kaldırıldığı ve korona virüsü bulaşmış olabileceği şüphesiyle hastaneye yatırıldığı belirtildi.Öte yandan polis, korona virüsü şüphesi bulunan kadının hastaneden kaçtıktan sonraki 7 saatlik süreçte kimlerle temasa geçmiş olabileceğini araştırıyor.
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KONGREYİ VURDU
Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüs salgını, mobil endüstrisinin en önemli etkinliği olan ve İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'ni (MWC) de etkiledi.MWC'ye her yıl iştirak eden teknoloji firmalarından LG, koronavirüs salgınından dolayı bu yıl katılmayacağını bildirdi.Konuya ilişkin kamuoyunu bilgilendiren yazılı açıklama yapan Güney Kore merkezli çok uluslu şirket LG, MWC'ye katılmama gerekçelerini "çalışanlarının, iş ortaklarının ve müşterilerinin güvenliği ve sağlığının korunması" olarak duyurdu.
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TEKNOLOJİ FUARI
LG, çalışanlarının uluslararası yolculuklarına kısıtlama getirerek, virüse maruz kalma riskini en aza indirdiğini vurguladı. Çin firması ZTE ise MWC'de stant açacağını ancak basın toplantısı gibi bazı etkinliklerini iptal ettiğini bildirdi. Dünyadaki en önemli mobil teknoloji fuarı olan ve birçok firmanın yeni ürünlerini tanıttığı MWC'ye 200'den fazla ülkeden 100 binden fazla profesyonel katılımcı geliyor. Barselona'da 24-27 Şubat'ta düzenlenecek MWC için İspanyol hükümeti de özel önlemler alacak. Koronavirüs salgınına karşı bakanlıklar arası koordinasyon komitesi kurulacağını söyleyen Sağlık Bakanı Salvador Illa, bu komitenin her gün toplanacağını ve gerekli acil önlemleri alacağını ifade etti.
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OLİMPİYATLARI DA TEHDİT EDİYOR
Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi (CEO) Toshiro Muto, koronavirüs salgınının yayılmasının Japonya'da düzenlenecek 32. Olimpiyat Oyunları'nı etkileyebileceği konusunda ciddi endişe duyduklarını söyledi.İngiliz yayın kurumu BBC'de yer alan habere göre Muto, başkent Tokyo'daki toplantıda 2020 Paralimpik Oyunları'nın yetkilileriyle bir araya geldi.Muto, yeni tip koronavirüs salgınının en kısa zamanda önüne geçilmesini ümit ettiğini belirterek, "Virüsün yayılmasının, organizasyon bakımından yakaladığımız ivmeyi olumsuz etkileyebileceği konusunda son derece endişeliyiz." ifadesini kullandı.
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EKONOMİK AKTİVİTE
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, koronavirüs salgının uzun süre devamın petrol talebinin ve buna bağlı olarak petrol fiyatlarının düşmesine yol açabileceğini bildirdi.Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, "Devam eden koronavirüs salgını Çin’de ekonomik aktivitenin azalmasına neden oldu. Kısa vadede küresel petrol piyasasında talebin azalacağına dair tahminler, son günlerde ham petrol fiyatlarını yeteri kadar sert şekilde düşürebileceğini ispatladı." ifadesi kullanıldı.
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TALEPTE YAŞANAN ŞOK
Açıklamada, Çin’de kısa vadeli petrol talebinde yaşanan şokun petrol fiyatlarında dalgalanmayı ciddi şekilde artırabileceği belirtilirken, öte yandan ilerleyen dönemde koronavirüsün kontrol altına alınması durumunda petrol fiyatlarının yeniden yükselebileceği kaydedildi.Moody's açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:
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"Virüsün kapsamının dikkate değer şekilde artması durumunda, bunun enerji piyasası için ciddi negatif sonuçları olur. Zayıf emtia fiyatları arama ve üretim şirketlerinin kredi ölçütlerini ve karlılıklarını düşürecektir. Koronavirüs aynı zamanda küresel doğalgaz fiyatlarını da tehdit etmektedir. Çin, büyük bir doğal gaz tüketicisi. Aynı zamanda sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) büyük bir ithalatçısı."
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EN ERKEN VAKA
Çin'de patlak verdikten sonra birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında en erken vaka, doğduktan saatler sonra virüs taşıdığı tespit edilen bir bebek oldu.Şinhua ajansının haberine göre, Vuhan'da koronavirüs taşıyan bir annenin dünyaya getirdiği bebekte doğumdan 30 saat sonra virüs teşhis edildi.
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"DİKEY GEÇİŞ"
Uzmanlar, vakanın, enfeksiyonların gebelik ile doğum sırasında veya sonrasında anneden bebeğe geçmesi anlamına gelen "dikey geçişin" örneği olabileceğini belirtti.
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500'E DAYANDI
Vakanın, salgında yeni tip koronavirüsten enfekte olan en küçük insan olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Çin'de, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 491'e, virüs teşhisi koyulanların sayısı 24 bin 324'e yükselmişti.
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'SAVAŞ' GİTTİ VİRÜS GELDİ
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yeni tip koronavirüs salgının küresel ekonomik belirsizliğe katkıda bulunduğunu belirterek, “ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı tehdidi azalmış gibi görünse de koronavirüs yeni bir belirsizlik katmanı ekliyor.” dedi.Paris’te "Grand prix de l'économie des Echos" ödül töreninde konuşan Lagarde, yeni tip koronavirüs salgınının küresel ekonomik belirsizliğe katkısı konusunda uyarılarda bulundu.Koronavirüs salgının ekonomik etkisinin kısa süreli ve geçici olduğunu vurgulayan Lagarde, “ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı tehdidi azalmış gibi görünse de koronavirüs yeni bir belirsizlik katmanı ekliyor.” diye konuştu.
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KISA VADELİ BİR ETKİ
Lagarde, yeni risklere karşı yeni bir para politikası için ipucu vermezken ECB'nin faiz oranları ve varlık alımları konusunda sözlü yönlendirmesinin etkili bir otomatik dengeleyici olduğunu söyledi. Öte yandan Berlin’de bir konferansta konuşan ECB Başekonomisti Philip Lane, yeni tip koronavirüsün ekonomik etkisinin, bunun ne kadar hızlı yayılacağına bağlı olacağını belirterek, virüsün ekonomiler üzerinde kısa vadeli bir etki oluşturma eğiliminde olduğunu savundu.Koronavirüsün ekonomiler üzerindeki etkilerini dikkatlice izlediklerini aktaran Lane, SARS ve önceki salgınları temel aldıklarını kaydetti.