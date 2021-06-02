Sauna, hamamlar ve masaj salonları ne zaman açılacak? Genelgede yanıt buldu!

Sauna, hamam, masaj salonu ne zaman açılacağı ile gündemde yer alıyor. İçişleri Bakanığı tarafından yanıtlanan sauna, hamam, masaj salonu gibi işletmeler bir süre daha kapalı tutulmaya devam edilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, genelgede şu ifadelere yer verdi;