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Haber Giriş: 02 Haziran 2021 - 10:45 | 

Sauna, hamamlar ve masaj salonları ne zaman açılacak? Genelgede yanıt buldu!

Saunalar, hamamlar, masaj salonları açıldı mı sorusu, bu işletmelere gitmek isteyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kapatılan sauna, hamam, masaj salonu gibi işletmeler için 1 Haziran itibariyle yeni kararlar alındı. Alınan kararlar çerçevesinde bu işletmeler için genelgede detaylara yer verildi. Peki, sauna, hamam, masaj salonu ne zaman açılacak. İşte, genelge kapsamında bazı detaylar

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Sauna, hamam, masaj salonu ne zaman açılacağı ile gündemde yer alıyor. İçişleri Bakanığı tarafından yanıtlanan sauna, hamam, masaj salonu gibi işletmeler bir süre daha kapalı tutulmaya devam edilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, genelgede şu ifadelere yer verdi;

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"Kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir."

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Bu işletmelerle ilgili kararın 1 Temmuz itibariyle güncellenmesi bekleniyor.

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