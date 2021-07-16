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Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 - 14:21 | 

Satın alınan kurbanlığın ölmesi durumunda ne yapılmalı? İşte Diyanet'in konuyla ilgili yanıtı...

Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı. Vatandaşlar da kurban kesimi ile ilgili merak ettikleri sorulara yanıt arıyor. Bu sorulardan biri de "Satın alınan kurbanlığın ölmesi durumunda ne yapılmalı?" oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuyla ilgili görüşünü merak edenlerler de internet üzerinden araştırıyor. Peki satın alınan kurbanlığın ölmesi durumunda ne yapılmalı? İşte Diyanet'in konuyla ilgili yanıtı...

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1

'Satın alınan kurbanlığın ölmesi durumunda ne yapılmalı?' sorusu, kurban ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer aldı. İşte Diyanet'in bu soruya verdiği yanıt...

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Satın alınan kurbanlığın kesilmeden önce ölmesi hâlinde satın alan kişinin maddi durumuna göre farklı hüküm uygulanır. Şayet kişi varlıklı ise, başka bir hayvanı kurban olarak keser. Çünkü kendisine vacip olan kurbanı kesmiş değildir.

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Fakat yoksulsa yenisini almasına gerek yoktur. Çünkü yoksula kurban vacip değildir, satın almakla, satın aldığı hayvanı kesmeyi kendisine vacip kılmıştır. Aldığı hayvan ölünce, vücûbiyet düşer ve yenisini almak gerekmez (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 160; Kâsânî, Bedâi‘, V, 66).

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