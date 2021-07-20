Satın alınan kurbanlığın ölmesi durumunda ne yapılmalı? İşte Diyanet'in konuyla ilgili açıklaması
Kurban, müslümanlar için vacip olan ibadetlerden biri. Kurban Bayramı ile birlikte ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar da kurban kesimi ile ilgili bazı detayları sorguluyor. Satın alınan kurbanlığın ölmesi durumunda ne yapılmalı konusu da bunlardan biri. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuyla ilgili görüşü de merak ediliyor. Peki satın alınan kurbanlığın ölmesi durumunda ne yapılmalı? İşte Diyanet'in konuyla ilgili açıklaması...
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'Satın alınan kurbanlığın ölmesi durumunda ne yapılmalı?' sorusu, kurban ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer aldı. İşte Diyanet'in bu soruya verdiği yanıt...
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Satın alınan kurbanlığın kesilmeden önce ölmesi hâlinde satın alan kişinin maddi durumuna göre farklı hüküm uygulanır. Şayet kişi varlıklı ise, başka bir hayvanı kurban olarak keser. Çünkü kendisine vacip olan kurbanı kesmiş değildir.
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Fakat yoksulsa yenisini almasına gerek yoktur. Çünkü yoksula kurban vacip değildir, satın almakla, satın aldığı hayvanı kesmeyi kendisine vacip kılmıştır. Aldığı hayvan ölünce, vücûbiyet düşer ve yenisini almak gerekmez (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 160; Kâsânî, Bedâi‘, V, 66).