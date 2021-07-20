Satın alınan kurbanlığın ölmesi durumunda ne yapılmalı? İşte Diyanet'in konuyla ilgili açıklaması

Satın alınan kurbanlığın kesilmeden önce ölmesi hâlinde satın alan kişinin maddi durumuna göre farklı hüküm uygulanır. Şayet kişi varlıklı ise, başka bir hayvanı kurban olarak keser. Çünkü kendisine vacip olan kurbanı kesmiş değildir.