Satılık aşk yuvası

ONDAN GÖZLERİMİ ALAMADIM Fakat sonra yolları tekrar kesişti. Her ikisi de bir radyo programına konuktu o gün. Kunis, o anları şöyle anlatmıştı: ""Kulisteydim. Etrafıma bakınırken, çok karizmatik bir adama takıldı gözlerim. Tuhaf bir enerji hissettim. Yüzünü döndüğünde, Ashton olduğunu anladım."