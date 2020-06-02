Satılık aşk yuvası

Ünlü çift, iki çocuklarıyla birlikte yaşadıkları lüks evi satışa çıkardı. İstedikleri fiyat ise 14 milyon dolar.
Backgrid UK, Splash News
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MUTLU ÇİFTİN AŞK YUVASI
Ünlü çift, 2015 yılında evlenip bu evi satın almıştı. Şimdi birçok mutlu anlar paylaştıkları evi satışa çıkardılar.
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EVLENİP ORAYA YERLEŞTİLER
Hollywood'un en mutlu çiftlerinden Mila Kunis ile Ashton Kutcher, evlendikten sonra satın aldıkları ilk evi elden çıkarmaya karar verdi. İki çocuk sahibi çift, Beverly Hills'teki bu evleri için 14 milyon dolar istiyor.
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DİĞER EVLERİNE TAŞINACAKLAR
Kutcher ve Kunis, Beverly Hills'in Coldwater Canyon adlı bölgesindeki evde kızları Isabelle oğulları Dimitri ile birlikte yaşıyordu. Ünlü çiftin buradan taşınıp yine aynı bölgeye yakın bir yerde bulunan diğer evlerine taşınacakları konuşuluyor.
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1999 YILINDA İNŞA EDİLDİ
Kutcher ve Kunis'in satışa çıkardığı ev 1999 yılında inşa edildi. Üç katlı evi çift, 10.2 milyon dolara satın almıştı.
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BEŞ YATAK ODASI
Evin beş tane yatak odası ve hepsinin içinde de kendine özel banyosu bulunuyor. Bir spor salonu ve sauna da evin sahip olduğu diğer özelliklerden.
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TERTEMİZ DAĞ HAVASI
Ünlülerin yoğun olarak yaşadığı Beverly Hills'in gözlerden ve kameralardan uzak bir bölgesinde bulunan ev, sakinlerine temiz dağ havası ama olanağı da sunuyor.
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YAPAY GÖL ŞEKLİNDE YÜZME HAVUZU
Yapay bir göl şeklindeki yüzme havuzu da Kutcher ve Kunis'in evinin olanakları arasında bulunuyor.
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YILLAR ÖNCE İŞ ARKADAŞIYDILAR
2015 yılında evlenen Mila Kunis ve Ashton Kutcher'ın aşk öyküsü de çok ilginç. Çift birbirlerine aşık olup romantik bir ilişki yaşamaya başlamadan önce bir TV programında birlikte çalışmıştı.
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İKİ SEVGİLİYİ CANLANDIRIYORLARDI
Kunis ve Kutcher, That '70s Show adlı programda birlikte çalıştılar. O dönemde ergenlik çağındaki iki sevgiliyi canlandırıyorlardı.
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DEMI MOORE İLE EVLİLİK
Program bittikten sonra yolları ayrıldı. Kutcher, Demi Moore ile bir evlilik yaptı. Kunis de Evde Tek Başına ile küçük bir çocukken ünlü olan Macaulay Culkin ile çok konuşulan bir aşk yaşadı.
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ONDAN GÖZLERİMİ ALAMADIM
Fakat sonra yolları tekrar kesişti. Her ikisi de bir radyo programına konuktu o gün. Kunis, o anları şöyle anlatmıştı: ""Kulisteydim. Etrafıma bakınırken, çok karizmatik bir adama takıldı gözlerim. Tuhaf bir enerji hissettim. Yüzünü döndüğünde, Ashton olduğunu anladım."
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ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ
İşte ondan sonra tekrar görüşmeye başlıyorlar. Ama yıllar önceki iki iş arkadaşının görüşmesi bir süre sonra aşka dönüştü.
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İKİ ÇOCUKLU MUTLU AİLE
2012 yılından bu yana birlikte Kutcher ve Kunis. Şimdi 5 yaşında Isabelle ve 3 yaşında Dimitri ile mutlu evliliklerini sürdürüyorlar.