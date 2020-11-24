Sars virüsü nedir, Türkiye'de görülüyor mu? İşte sars virüsü belirtileri

SARS VE CORONA VİRÜSÜ ARASINDAKİ FARKLAR SARS etkeni, daha önce tanımlanmamış olan bir coronavirüs olup, SARS İlişkili Coronavirüs diye isimlendirilmiştir. Ancak COVID-19, SARS'dan daha hızlı yayılmaktadır.