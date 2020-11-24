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Hürriyet
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Sağlık
Haber Giriş: 24 Kasım 2020 - 13:19 | 

Sars virüsü nedir, Türkiye'de görülüyor mu? İşte sars virüsü belirtileri

Sars virüsü vakaları yeniden gündemde. Çin'in Şangay Pudong havalimanında bazı kargo çalışanlarında SARS virüsü tespit edildi. Dünyada 2002-2003’de ortaya çıkan SARS salgınında Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, çoğunluğu Çin’de olmak üzere 774 kişi yaşamını yitirdi. Peki, sars virüsü nedir, Türkiye'de görülüyor mu? İşte sars virüsü belirtileri

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SARS – Şiddetli Akut Solunum Sendromu ilk olarak Şubat 2003 tarihinde Asya Kıtasından rapor edilen, viral kökenli solunum yolu hastalığıdır. 2003 yılı Mart ayı başında Dünya Sağlık Örgütü, SARS için Global Alarm vermiştir. Birkaç ay içinde hastalık yaklaşık24 ülkeye yayılmıştır. 2003 yılı Temmuz ayının sonunda yeni vaka bildirimi olmamış ve hastalığın kontrol altına alındığı düşünülmüştür.

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Dünya Sağlık Örgütü’nün 7 Ağustos 2003 verilerine göre, toplam 8098 vaka ve 774 ölüm tespit edilmiştir. Şu anda SARS hastalığının yayılımı durmuş olup, en son 31.12.2003 itibarıyla Çin Halk Cumhuriyeti’nde bir yeni vaka tespit edilmiştir.

3SARS BELİRTİLERİ NELER
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SARS BELİRTİLERİ NELER?

Hastalık genellikle yüksek ateş ile başlar (>38,00C). Ateşe bazen üşüme ve titreme eşlik eder. Halsizlik, vücut kırgınlığı ve baş ağrısı görülebilir. Bazı insanlar başlangıçta orta derecede bir solunum yolu hastalığı yaşarlar. İshal, hastaların yaklaşık %10-20’sinde görülür.

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SARS hastalarında 2-14 gün sonra kuru ve balgamsız bir öksürük gelişebilir. Bu öksürüğe hipoksi eşlik edebilir. %10-20 vakanın mekanik ventilasyona bağlanması gerekebilir. Hastaların çoğunda pnömoni gelişir.

5TÜRKİYEDE SARS VAR MI
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TÜRKİYE'DE SARS VAR MI?

Yaşanan salgında ülkemizde SARS vakası görülmemiştir. Ancak yeni bir salgında ülkemizde de seyahat bağlantılı olarak adı geçen sendromun görülme ihtimali olduğu göz önüne alınarak önlemler alınmaya devam edilmektedir

6SARS VE CORONA VİRÜSÜ ARASINDAKİ FARKLAR
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SARS VE CORONA VİRÜSÜ ARASINDAKİ FARKLAR

SARS etkeni, daha önce tanımlanmamış olan bir coronavirüs olup, SARS İlişkili Coronavirüs diye isimlendirilmiştir. Ancak COVID-19, SARS'dan daha hızlı yayılmaktadır.

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