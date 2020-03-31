SARS nedir? SARS ve COVİD- 19 aynı şey mi? SARS virüsü ilk ne zaman ortaya çıktı?

SARS VE COVİD -19 AYNI ŞEY Mİ? Çalışmalar, Covid-19’un özellikle SARS ile benzerliğini ortaya koysa da virüsün farklılık gösterdiği noktalar da mevcut. 3 Mart’ta Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19’un ölüm oranını yüzde 3.4 olarak duyurdu. Kovid-19, bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 10'unu öldüren SARS'tan daha az ölümcül. MERS de ise ölüm oranı yüzde 34 olarak kaydedilmişti. Ancak Kovid-19, Aralık’tan bu yana, çok kısa bir sürede diğer virüslere nazaran çok hızlı yayıldı ve daha fazla kişiye bulaştı.