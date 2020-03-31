SARS nedir? SARS ve COVİD- 19 aynı şey mi? SARS virüsü ilk ne zaman ortaya çıktı?
Koronavirüs adı verilen virüs türleri bu yüzyıla damga vurdu. SARS ve MERS’ten sonra, son olarak, KOVID-19 adı verilen yeni tip koronavirüs, Çin’in Vuhan kentinden, bütün dünyaya yayıldı. Çalışmalar, Kovid-19’un özellikle SARS ile benzerliğini ortaya koysa da virüsün farklılık gösterdiği noktalar da mevcut. Peki, SARS nedir? SARS virüsü ilk ne zaman ortaya çıktı?
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1
Şiddetli akut solunum yolu sendromu kısa SARS, insanları etkileyen, şiddetli akut solunum yolu sendromu koronavirüsünün (SARS-CoV) neden olduğu solunum yolu sendromudur Kasım 2002 ve Temmuz 2003 tarihleri arasında Hong Kong'da başlayan SARS salgını neredeyse pandemik hale gelmiş ve dünya çapında 8422 vaka ve 916 ölüm görülmüştür. Dünya Sağlık Örgütü ölüm oranını %10,9 olarak açıklamıştır Haftalar içinde SARS erkeni 2003 yılının başlarında Hong Kong'dan 37 ülkede yayılmıştır.
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SARS BELİRTİLERİ NELER?
İlk belirtiler grip benzeri hastalık şeklinde görülür ve şunları içerebilir: ateş, miyalji, letarji gibi belirtiler; öksürük, boğaz ağrısı ve diğer nonspesifik semptomlar. Tüm hastalar için ortak tek belirti ise 38 ° C (100.4 ° F) üstünde bir ateş gibi görünmektedir. Nefes darlığı daha sonra ortaya çıkabilir. Hastalık ilk aşamada soğuk algınlığı gibi belirtiler verir ama daha sonra gribi andırır.
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SARS NASIL YAYILIR?
Temel yayılma yolu öksürüktür. SARS’lı hastanın öksürerek ya da hapşırarak havaya damlacıklar saçması ve başka birinin onları soluması yoluyla yayılır. SARS’ın hava yoluyla veya hastalık bulaşmış nesnelerle de bulaşabileceği bildirilmektedir.
4
SARS VE COVİD -19 AYNI ŞEY Mİ?
Çalışmalar, Covid-19’un özellikle SARS ile benzerliğini ortaya koysa da virüsün farklılık gösterdiği noktalar da mevcut. 3 Mart’ta Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19’un ölüm oranını yüzde 3.4 olarak duyurdu. Kovid-19, bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 10'unu öldüren SARS'tan daha az ölümcül. MERS de ise ölüm oranı yüzde 34 olarak kaydedilmişti. Ancak Kovid-19, Aralık’tan bu yana, çok kısa bir sürede diğer virüslere nazaran çok hızlı yayıldı ve daha fazla kişiye bulaştı.