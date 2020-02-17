Sarp Sınır Kapısı'ndaki TIR kuyruğu, Fındıklı'ya kadar ulaştı
Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda Gürcistan gümrüğünde bölgedeki etkili kar yağışı nedeniyle 3 gün boyunca TIR girişlerine izin verilmedi. TIR'lar, Türkiye tarafında belli aralıklarla 15 kilometrelik kuyruk oluşturdu. TIR kuyruğu, Karadeniz Sahil Yolu boyunca Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini de geçerek 40 kilometre mesafedeki Fındıklı’ya kadar uzadı. Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, ''Çarşamba günü en kötü olasılıkla Perşembe günü motor kuyruğunun sona ereceğini ifade edebiliriz'' dedi.