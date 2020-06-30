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Hürriyet
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DHA
Haber Giriş: 30 Haziran 2020 - 09:50,

Saros Körfezi'nde uğur böceği istilası

Edirne'nin Enez ve Keşan ilçesinin turistik sahil kesimi Saros Körfezi, son günlerde uğur böceklerinin istilasına uğradı. Yüz binlerce uğur böceği sahil boyunu istila ederken, zaman zaman ısırdıkları tatilcileri tedirgin etti. Ziraat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Mutlu Kılıç, böceklerin artışının temel nedeninin besin bolluğu olduğunu belirterek, "Böyle yağışların bol olduğu yıllarda da bu zararlılar bol oluyor. Dolayısıyla uğur böcekleri de bol bol beslendikleri için nüfusları normalin çok üzerinde artıyor, pik yapıyor. Bu yıl da uğur böcekleri sayısında bir artış var, pik değerlere ulaşmış durumda. Dolayısıyla nüfuslarında artışın temel sebebi bu besin bolluğu" dedi.

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