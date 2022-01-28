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Şarkılar Bizi Söyler’in konukları belli oldu! İşte 29 Ocak Şarkılar Bizi Söyler konukları

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Şarkılar Bizi Söyler’in konukları yayınlanan fragman ile belli oldu. Şarkılar Bizi Söyler’e her hafta farklı isimler konuk oluyor. Sevilen programın bu haftaki konsepti Rumeli- Balkan şarkıları olacak. Peki, Şarkılar Bizi Söyler’in konukları arasında kimler var? İşte 29 Ocak’ta programa gelecek olan birbirinden ünlü isimler

1/3Şarkılar Bizi Söyler’in konukları belli oldu İşte 29 Ocak Şarkılar Bizi Söyler konukları

Şarkılar Biz Söyler’in bu haftaki konukları arasında yine sevilen isimler yer alıyor. Cumartesi akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan programda Rumeli-Balkan rüzgarı esecek. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler’in konukları arasında Suzan Kardeş, Arif Şentürk gibi isimler yer alacak. İşte konukların tamamı

2/3ŞARKILAR BİZİ SÖYLER’İN KONUKLARI BELLİ OLDU

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER’İN KONUKLARI BELLİ OLDU

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde, Rumeli - Balkan gecesi yaşanacak. Programa bu hafta Suzan Kardeş, Arif Şentürk, Rumeli Ekrem, Orkestra Nazmiler, Sami Levi ve Murat Balkan konuk oluyor.

3/3Şarkılar Bizi Söyler’in konukları belli oldu İşte 29 Ocak Şarkılar Bizi Söyler konukları

Türk müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi aynı sahnede bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'da Kanal D'de!

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