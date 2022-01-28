Şarkılar Bizi Söyler’in konukları belli oldu! İşte 29 Ocak Şarkılar Bizi Söyler konukları

Şarkılar Biz Söyler’in bu haftaki konukları arasında yine sevilen isimler yer alıyor. Cumartesi akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan programda Rumeli-Balkan rüzgarı esecek. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler’in konukları arasında Suzan Kardeş, Arif Şentürk gibi isimler yer alacak. İşte konukların tamamı