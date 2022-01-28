Şarkılar Bizi Söyler’in konukları belli oldu! İşte 29 Ocak Şarkılar Bizi Söyler konukları

Şarkılar Biz Söyler’in bu haftaki konukları arasında yine sevilen isimler yer alıyor. Cumartesi akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan programda Rumeli-Balkan rüzgarı esecek. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler’in konukları arasında Suzan Kardeş, Arif Şentürk gibi isimler yer alacak. İşte konukların tamamı
Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde, Rumeli - Balkan gecesi yaşanacak. Programa bu hafta Suzan Kardeş, Arif Şentürk, Rumeli Ekrem, Orkestra Nazmiler, Sami Levi ve Murat Balkan konuk oluyor.
Türk müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi aynı sahnede bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'da Kanal D'de!