Şarkılar Bizi Söyler’in konukları belli oldu! 26 Şubat Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları

Şarkılar Bizi Söyler’in konukları arasında kimlerin olduğu merak ediliyor. Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları yayınlanan program ile belli oldu. Cumartesi akşamlarının sevilen programında bu hafta türkü şöleni yaşanacak. İşte Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler’in konukları
Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde Türkü Gecesi yaşanacak. Programın bu haftaki konukları ise Mahmut Tuncer ve Latif Doğan olacak.
Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can’ın sunuculuğunu yaptığı Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümü ile 5 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00’de ekrana gelecek.