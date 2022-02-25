Şarkılar Bizi Söyler’in konukları belli oldu! 26 Şubat Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları

Şarkılar Bizi Söyler’in konukları arasında kimlerin olduğu merak ediliyor. Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları yayınlanan program ile belli oldu. Cumartesi akşamlarının sevilen programında bu hafta türkü şöleni yaşanacak. İşte Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler’in konukları