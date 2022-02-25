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Şarkılar Bizi Söyler’in konukları belli oldu! 26 Şubat Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları

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Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları araştırılıyor. Kanal D ekranlarının sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler her hafta cumartesi akşamları ekrana geliyor. Programda bu hafta türkü gecesi yaşanacak. Peki, 26 Şubat Şarkılar Bizi Söyler’in konukları arasında kimler var?

1/3Şarkılar Bizi Söyler’in konukları belli oldu 26 Şubat Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları

Şarkılar Bizi Söyler’in konukları arasında kimlerin olduğu merak ediliyor. Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları yayınlanan program ile belli oldu. Cumartesi akşamlarının sevilen programında bu hafta türkü şöleni yaşanacak. İşte Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler’in konukları

2/3ŞARKILAR BİZİ SÖYLER’İN BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLER

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER’İN BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde Türkü Gecesi yaşanacak. Programın bu haftaki konukları ise Mahmut Tuncer ve Latif Doğan olacak.

3/3Şarkılar Bizi Söyler’in konukları belli oldu 26 Şubat Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları

Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can’ın sunuculuğunu yaptığı Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümü ile 5 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00’de ekrana gelecek.

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