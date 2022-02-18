Şarkılar Bizi Söyler’in konukları belli oldu! 19 Şubat Şarkılar Bizi Söyler konukları

Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları arasında kimlerin olduğu yayınlanan fragman ile belli oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler’in yeni bölümünde Türk sanat müziğinden arabeske, Karadeniz türkülerinden oyun havalarına kadar en sevilen şarkılar seslendirilecek.
Programın bu bölümünde, Türk sanat müziğinden arabeske, Karadeniz türkülerinden oyun havalarına kadar en sevilen şarkılar seslendirilecek, “Karışık Kaset” konseptli programın açılışı “Aşkın Kanunu” şarkısıyla yapılacak. Programın bu haftaki konukları arasında Şevval Sam ve Kaan Sekban yer alıyor.
Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can’ın sunuculuğunu yaptığı Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümü ile 5 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00’de ekrana gelecek.