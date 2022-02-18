Şarkılar Bizi Söyler’in konukları belli oldu! 19 Şubat Şarkılar Bizi Söyler konukları

Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları arasında kimlerin olduğu yayınlanan fragman ile belli oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler’in yeni bölümünde Türk sanat müziğinden arabeske, Karadeniz türkülerinden oyun havalarına kadar en sevilen şarkılar seslendirilecek.