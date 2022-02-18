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Şarkılar Bizi Söyler’in konukları belli oldu! 19 Şubat Şarkılar Bizi Söyler konukları

#Şarkılar Bizi Söyler#Şarkılar Bizi Söyler Konukları#Şarkılar Bizi Söyler 19 Şubat

Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları arasında kimlerin olduğu merak ediliyor. Cumartesi akşamlarının sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler bu hafta ‘Karışık Kaset’ konsepti ile ekrana gelecek Peki, Şarkılar Bizi Söyler’in konukları arasında kimler var?

1/3Şarkılar Bizi Söyler’in konukları belli oldu 19 Şubat Şarkılar Bizi Söyler konukları

Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları arasında kimlerin olduğu yayınlanan fragman ile belli oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler’in yeni bölümünde Türk sanat müziğinden arabeske, Karadeniz türkülerinden oyun havalarına kadar en sevilen şarkılar seslendirilecek.

2/3ŞARKILAR BİZİ SÖYLERİN BU HAFTAKİ KONUKLARI BELLİ OLDU

ŞARKILAR BİZİ SÖYLERİN BU HAFTAKİ KONUKLARI BELLİ OLDU

Programın bu bölümünde, Türk sanat müziğinden arabeske, Karadeniz türkülerinden oyun havalarına kadar en sevilen şarkılar seslendirilecek, “Karışık Kaset” konseptli programın açılışı “Aşkın Kanunu” şarkısıyla yapılacak. Programın bu haftaki konukları arasında Şevval Sam ve Kaan Sekban yer alıyor.

3/3Şarkılar Bizi Söyler’in konukları belli oldu 19 Şubat Şarkılar Bizi Söyler konukları

Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can’ın sunuculuğunu yaptığı Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümü ile 5 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00’de ekrana gelecek.

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