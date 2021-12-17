Şarkılar Bizi Söyler’in konukları belli oldu! 18 Aralık Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları
Şarkılar Bizi Söyler’in konukları yayınlanan fragman ile belli oldu. Kanal D ekranlarında her hafta cumartesi akşamları yayınlanan programın sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici üstleniyor. Peki, Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları arasında kimler var?
Şarkılar Bizi Söyler konukları ile ilgili açıklama yapıldı. Cumartesi akşamları ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta aşk şarkıları seslendirilecek. Programa Baht Oyunu dizisinin sevilen isimleri Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel de konuk olacak.