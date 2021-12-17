Şarkılar Bizi Söyler’in konukları belli oldu! 18 Aralık Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları

Şarkılar Bizi Söyler konukları ile ilgili açıklama yapıldı. Cumartesi akşamları ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta aşk şarkıları seslendirilecek. Programa Baht Oyunu dizisinin sevilen isimleri Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel de konuk olacak.