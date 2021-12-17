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Televizyon
Haber Giriş: 17 Aralık 2021 - 12:06 | 

Şarkılar Bizi Söyler’in konukları belli oldu! 18 Aralık Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları

Şarkılar Bizi Söyler’in konukları yayınlanan fragman ile belli oldu. Kanal D ekranlarında her hafta cumartesi akşamları yayınlanan programın sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici üstleniyor. Peki, Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları arasında kimler var?

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Şarkılar Bizi Söyler konukları ile ilgili açıklama yapıldı. Cumartesi akşamları ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta aşk şarkıları seslendirilecek. Programa Baht Oyunu dizisinin sevilen isimleri Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel de konuk olacak.
2İŞTE ŞARKILAR BİZİ SÖYLER’İN BU HAFTAKİ KONUKLARI

İŞTE ŞARKILAR BİZİ SÖYLER’İN BU HAFTAKİ KONUKLARI

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde, aşk şarkılarının hüzünlü sesi Aşkın Nur Yengi, pop müziğin güçlü yorumcusu Mehmet Erdem, “Baht Oyunu” dizisi ile gönülleri kazanan oyuncular Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel olacak.
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Türk müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi aynı sahnede bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'da Kanal D'de!
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