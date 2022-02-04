Şarkılar Bizi Söyler’in konukları arasında kimler var? 5 Şubat Şarkılar Bizi Söyler’in konukları

Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları arasında kimlerin olduğu yayınlanan fragman ile netlik kazandı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler’in yeni bölümünde arabesk şarkıları seslendirilecek. İşte Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları