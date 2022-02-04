Şarkılar Bizi Söyler’in konukları arasında kimler var? 5 Şubat Şarkılar Bizi Söyler’in konukları

Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları arasında kimlerin olduğu yayınlanan fragman ile netlik kazandı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler’in yeni bölümünde arabesk şarkıları seslendirilecek. İşte Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları
Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde, Arabesk şarkılar söylenecek. Programa bu hafta Ayhan Aşan, Tuğçe Tayfur, Ümit Yaşar, Cevher ve Sefa Doğanay konuk oluyor.
Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can’ın sunuculuğunu yaptığı Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümü ile 5 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00’de ekrana gelecek.