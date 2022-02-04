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Şarkılar Bizi Söyler’in konukları arasında kimler var? 5 Şubat Şarkılar Bizi Söyler’in konukları

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Şarkılar Bizi Söyler’in konukları belli oldu. Şarkılar Bizi Söyler her hafta cumartesi akşamları ekrana geliyor. Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can'ın sunuculuğunu yaptığı programa birbirinden ünlü isimler konuk oluyor. Peki, 5 Şubat Şarkılar Bizi Söyler’in konukları arasında kimler var?

1/3Şarkılar Bizi Söyler’in konukları arasında kimler var 5 Şubat Şarkılar Bizi Söyler’in konukları

Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları arasında kimlerin olduğu yayınlanan fragman ile netlik kazandı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler’in yeni bölümünde arabesk şarkıları seslendirilecek. İşte Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları

2/3ŞARKILAR BİZİ SÖYLER’İN KONUKLARI BELLİ OLDU

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER’İN KONUKLARI BELLİ OLDU

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde, Arabesk şarkılar söylenecek. Programa bu hafta Ayhan Aşan, Tuğçe Tayfur, Ümit Yaşar, Cevher ve Sefa Doğanay konuk oluyor.

3/3Şarkılar Bizi Söyler’in konukları arasında kimler var 5 Şubat Şarkılar Bizi Söyler’in konukları

Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can’ın sunuculuğunu yaptığı Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümü ile 5 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00’de ekrana gelecek.

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