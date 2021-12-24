Şarkılar Bizi Söyler’in konukları arasında kimler var? 25 Aralık Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları

Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları belli oldu. Cumartesi akşamları ekrana gelen programın sunuculuğunu Türk müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici üstleniyor. Bu hafta Şarkılar Bizi Söyler programında stüdyoda ikram edilen çiğ köfte ile Sıra gecelerinin gelenekleri ekranda yaşatılacak.