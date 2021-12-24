Şarkılar Bizi Söyler’in konukları arasında kimler var? 25 Aralık Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları
Şarkılar Bizi Söyler her hafta cumartesi akşamları Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen programa birbirinden ünlü isimler katılıyor. Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta Sıra gecesi ekibi türküleri, gazelleri, uzun havaları ve yöresel oyunları ile programda yer alacak. Peki, Şarkılar Bizi Söyler’İn konukları arasında kimler var?
Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları belli oldu. Cumartesi akşamları ekrana gelen programın sunuculuğunu Türk müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici üstleniyor. Bu hafta Şarkılar Bizi Söyler programında stüdyoda ikram edilen çiğ köfte ile Sıra gecelerinin gelenekleri ekranda yaşatılacak.
İŞTE ŞARKILAR BİZİ SÖYLER’İN BU HAFTAKİ KONUKLARI
Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde, Zekeriya Ünlü ve Kahtalı Mıçe’ye Sıra gecesi ekibi türküleri, gazelleri, uzun havaları ve yöresel oyunları ile eşlik edecek. Stüdyoda ikram edilen çiğ köfte ile Sıra gecelerinin gelenekleri ekranda yaşatılacak...