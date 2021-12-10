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Televizyon
Haber Giriş: 10 Aralık 2021 - 11:13 | 

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuları belli oldu – İşte 11 Aralık Şarkılar Bizi Söyler Konukları

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuları belli oldu. Yeni bölüm konukları Şarkılar Bizi Söyler 28. Bölüm fragmanıyla paylaşıldı. Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde Roman Gecesi yaşanacak. Peki, bu haftaki bölümün konukları kimler? İşte 11 Aralık Şarkılar Bizi Söyler Konukları

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1
Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları belli oldu. Kanal D ekranlarında her hafta cumartesi akşamları yayınlanan programın sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici üstleniyor. Cumartesi akşamları ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta Roman gecesi rüzgarı esecek.
2
Roman gecesi konseptli yeni bölümüne Güllü, Balık Ayhan, Tarık Mengüç, Harem, Ümmiye, Cem Bergamalı ve Sinan Zorbey konuk oluyor.
3GEÇEN HAFTANIN KONUKLARI

GEÇEN HAFTANIN KONUKLARI

Şarkılar Bizi Söyler’in geçtiğimiz haftaki konukları, Pop müziğin sevilen ismi Fettah Can, Yargı dizisinin ünlü oyuncusu Uğur Aslan, arabesk müziğin güçlü yorumcusu İntizar ve enstrümantal müziğin başarılı grubu Taksim Trio olmuştu.
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