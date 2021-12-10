Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuları belli oldu – İşte 11 Aralık Şarkılar Bizi Söyler Konukları
Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuları belli oldu. Yeni bölüm konukları Şarkılar Bizi Söyler 28. Bölüm fragmanıyla paylaşıldı. Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde Roman Gecesi yaşanacak. Peki, bu haftaki bölümün konukları kimler? İşte 11 Aralık Şarkılar Bizi Söyler Konukları
Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları belli oldu. Kanal D ekranlarında her hafta cumartesi akşamları yayınlanan programın sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici üstleniyor. Cumartesi akşamları ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta Roman gecesi rüzgarı esecek.