Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuları belli oldu – İşte 11 Aralık Şarkılar Bizi Söyler Konukları

Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları belli oldu. Kanal D ekranlarında her hafta cumartesi akşamları yayınlanan programın sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici üstleniyor. Cumartesi akşamları ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta Roman gecesi rüzgarı esecek.