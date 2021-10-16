Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları kimler? İşte 16 Eylül Şarkılar Bizi Söyler konukları
Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları belli oldu. Her hafta farklı isimleri ağırlayan Şarkılar Bizi Söyler, bir kez daha müzik şöleni yaşatacak. Peki, Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları kimler? İşte 16 Eylül Şarkılar Bizi Söyler konukları
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Şarkılar Bizi Söyler 20. Bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Son bölümde 90'lar rüzgarı estiren Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde "Ankara Havaları" söylenecek.
2
Her bölüm farklı bir sanatçının şarkılarının konu edinildiği Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları Mustafa Üstündağ, Ankaralı Coşkun, Ömer Faruk Bostan ve Ayşe Dinçer oluyor.
3
Şarkılar Bizi Söyler'in yayınlanan son bölümüne Eser Yenenler, Çelik, Metin Arolat ve Ege konuk olmuştu.