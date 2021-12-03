Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları belli oldu! İşte 4 Aralık Şarkılar Bizi Söyler konukları

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde en sevilen akustik şarkılar seslendirilecek. Bu hafta programa Fettah Can, Uğur Arslan, İntizar ve Taksim Trio konuk olacak.



Türk müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi aynı sahnede bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'da Kanal D'de!