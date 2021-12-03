Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları belli oldu! İşte 4 Aralık Şarkılar Bizi Söyler konukları
Şarkılar Bizi Söyler’in konukları yayınlanan fragman ile açıklandı. Kanal D ekranlarında her hafta cumartesi akşamları yayınlanan programın sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici üstleniyor. Peki, Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları arasında kimler var?
Şarkılar Bizi Söyler konukları araştırılıyor. Cumartesi akşamları ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta akustik şarkılar seslendirilecek. Yargı dizisinin sevilen ismi Eren komiseri canlandıran Uğur Arslan’da konuklar arasında yer alıyor.
Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde en sevilen akustik şarkılar seslendirilecek. Bu hafta programa Fettah Can, Uğur Arslan, İntizar ve Taksim Trio konuk olacak.
Türk müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi aynı sahnede bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'da Kanal D'de!
Türk müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi aynı sahnede bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'da Kanal D'de!