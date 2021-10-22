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Televizyon
Haber Giriş: 22 Ekim 2021 - 13:43 | 

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları belli oldu - İşte 23 Ekim Şarkılar Bizi Söyler konukları

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları belli oldu. Cumartesi günleri ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler'in geçtiğimiz jaftaki bölümünde "Ankara Havaları" söylenmişti. Her hafta farklı bir konseptin işlendiği Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta “Arabesk Gecesi” yaşanacak. İşte 23 Ekim Şarkılar Bizi Söyler konukları

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Şarkılar Bizi Söyler 21. Bölüm Fragmanı yayında! Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde “Arabesk Gecesi” konseptli bir gece yaşanacak.

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Şarkılar Bizi Söyler bu hafta, unutulmaz şarkılara yaptıkları eşsiz yorumlarıyla Rubato, Türk Pop Müziği’nin güçlü vokali Melek Mosso, müzik dünyasının parlayan yıldızı Bilal Sonses konuk oluyor.

3Şarkılar Bizi Söylerin geçtiğimiz haftaki konukları

Şarkılar Bizi Söyler'in geçtiğimiz haftaki konukları

Her bölüm farklı bir sanatçının şarkılarının konu edinildiği Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları Mustafa Üstündağ, Ankaralı Coşkun, Ömer Faruk Bostan ve Ayşe Dinçer konuk oldu.

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