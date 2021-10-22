Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları belli oldu - İşte 23 Ekim Şarkılar Bizi Söyler konukları

Şarkılar Bizi Söyler'in geçtiğimiz haftaki konukları Her bölüm farklı bir sanatçının şarkılarının konu edinildiği Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları Mustafa Üstündağ, Ankaralı Coşkun, Ömer Faruk Bostan ve Ayşe Dinçer konuk oldu.