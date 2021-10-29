Şarkılar Bizi Söyler'e bu hafta kim konuk olacak? İşte 30 Ekim Şarkılar Bizi Söyler konukları

Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken’in üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler her hafta müzik, televizyon ve sinema dünyasından pek çok ismi konuk ediyor. Her hafta müzik şöleni yaşatan Şarkılar Bizi Söyler'de bu haftanın konsepti "taverna şarkıları" olarak belirlendi.
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Şarkılar Bizi Söyler'e 30 Ekim’de Ümit Besen, Arif Susam ve Nejat Alp konuk olarak katılacak.
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Şarkılar Bizi Söyler geçtiğimiz hafta Rubato, Türk Pop Müziği’nin güçlü vokali Melek Mosso, müzik dünyasının parlayan yıldızı Bilal Sonses konuk olarak katılmıştı.