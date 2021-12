Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel konukları kimler? İşte 31 Aralık Şarkılar Bizi Söyler konukları

31 Aralık Cuma akşamı izleyicisi ile buluşacak olan programın sunucuları Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici izleyicileri nasıl bir programın beklediğini ve yeni yıl dileklerini şu sözler ile dile getirdiler.



Sibel Can;

2021 bizim için harika bir yıldı. Şarkılar Bizi Söyler pandemi ile beraber başladı ve herkesi evlerinde son derece mutlu etti. O süreçte insanlar o kadar sıkılmıştı ki, bu programla onlarla bir arada olmak bizi gerçekten çok mutlu etti. Çok da güzel tepkiler alıyoruz. Onun dışında konserlerimiz de çok yoğun geçti, kısacası 2021 benim için çok güzel geçti. Herkese şimdiden iyi yıllar diliyorum. Her şey inşallah herkesin istediği gibi olur.



Hakan Altun;

Yeni yıla yakışır bir program yapmaya çalıştık. Yılbaşını evlerinde geçiren tüm dostların programımızla keyifli anlar yaşayacağını düşünüyorum. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biz programa pandemi döneminde, ne yazık ki müziğin sustuğu bir dönemde başladık. Bu sayede hem kendimiz beslendik hem de izleyicimizi besledik. Benim hep dualarımda önce sağlık sonra huzur vardır. 2022’inde sağlıkla, huzurla devam etmesini diliyorum.



Hüsnü Şenlendirici;

Pandemi ile her şeyden uzakken bir anda kendimizi bu programda bulduk. Hem izleyicimiz bizi özlemişti, bizde onları özlemiştik. Şarkılar Bizi Söyler ile bir kavuşma yaşadık, bunun uzun yıllar devam etmesini diliyorum. Biz çok keyif alıyoruz ve bu keyif izleyicilerimize mutlaka geçiyor. Yılbaşı içinde çok güzel bir program hazırladık. Herkese iyi seneler diliyorum.