Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu? Yayın günü değişti

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği belli oldu. Her hafta perşembe akşamları ekrana gelen programın yayın gününün değiştiği duyuruldu. Bu akşam Kanal D’de 20:00’de Bumblebee ekrana gelecek. Şarkılar Bizi Söyler ise pazartesi yayınlanacak.