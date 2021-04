Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm ne zaman, bu akşam neden yok? İşte 1 Nisan Kanal D yayın akışı!

Şarkılar Bizi Söyler izleyicileri heyecanla yeni bölümü beklemeye başladılar. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin yer aldığı programa her hafta farklı ünlü isimler konuk oluyor. 1 Nisan Kanal D yayın akışında Şarkılar Bizi Söyler’in yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm ne zaman?



Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği belli oldu. Her hafta perşembe akşamları ekrana gelen programın yayın gününün değiştiği duyuruldu. Bu akşam Kanal D’de 20:00’de Bumblebee ekrana gelecek. Şarkılar Bizi Söyler ise pazartesi yayınlanacak.