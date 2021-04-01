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Televizyon
Haber Giriş: 01 Nisan 2021 - 20:14 | 

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm ne zaman, bu akşam neden yok? İşte 1 Nisan Kanal D yayın akışı!

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm ekranlarını açan izleyenlerin gündeminde geldi. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin buluştuğu her hafta izleyenlere keyifli anlara yaşatan Şarkılar Bizi Söyler'in yayın tarihi değişti. Sevilen programın 1 Nisan Kanal D yayın akışında bu akşam başka bir program yer aldı. İzleyenler, Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm ne zaman? sorusuna yanıt aramaya başladı? İşte, Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm tarihi ve 1 Nisan Kanal D yayın akışı.

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Şarkılar Bizi Söyler izleyicileri heyecanla yeni bölümü beklemeye başladılar. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin yer aldığı programa her hafta farklı ünlü isimler konuk oluyor. 1 Nisan Kanal D yayın akışında Şarkılar Bizi Söyler’in yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm ne zaman?

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği belli oldu. Her hafta perşembe akşamları ekrana gelen programın yayın gününün değiştiği duyuruldu. Bu akşam Kanal D’de 20:00’de Bumblebee ekrana gelecek. Şarkılar Bizi Söyler ise pazartesi yayınlanacak.

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ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Şarkılar Bizi Söyler programı pazartesi akşamı saat 20:00’de yayınlanacak. Bu akşam Kanal D’de 20:00’de Bumblebee ekrana gelecek.

Şarkılar Bizi Söyler 6. Bölüm Fragmanı yayında! Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta Türkiye'nin ünlü sanatçısı Ferdi Özbeğen şarkıları söylenecek. Programın bu haftaki konuğu ünlü komedyen Ata Demirer olacak.

3KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Bumblebee

22:30 Bumblebee

00:45 Trajedi Kızlar

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